Frank van der Lende heeft getwijfeld of hij wel het Glazen Huis in wilde voor 3FM Serious Request. De vader en opa van de NPO 3FM-dj kwamen dit jaar te overlijden. “Ik heb getwijfeld, ja. Maar dit evenement stopt op de 24ste. We mogen gelukkig – in tegenstelling tot voorgaande edities – eten. Doordat we dit met z’n vieren gaan doen, kan ik meer rust pakken. Hierdoor ben ik fit tijdens kerst, die ik met mijn geliefden doorbreng”, vertelt Frank in het AD.

Na jaren van afwezigheid keert het Glazen Huis dit jaar weer terug. Het huis staat, weliswaar omgeven door coronamaatregelen, in Amersfoort. “Het is jammer van de maatregelen”, zegt Frank. “Maar veel kan wél. Ik hoop dan ook dat de mensen ons als vanouds omarmen en er veel onverwachte dingen gebeuren. Je kan namelijk een hoop van tevoren bedenken, maar de spontane acties zijn het leukst.”

Irritaties

3FM Serious Request zamelt dit jaar geld in voor de strijd tegen klimaatverandering en het beschermen en herstellen van de regenwouden in Zuid-Amerika. “De aarde warmt op en dat lijkt een ver-van-mijn-bedshow. Dat is absoluut niet het geval. Wij gaan dat in Amersfoort niet direct veranderen, maar we kunnen wel een begin maken”, aldus Frank, die in 2016 ook al in het Glazen Huis zat.

Frank neemt plaats in het Glazen Huis, samen met Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema en Rob Janssen. “Met Sander kan ik lezen en schrijven, maar Jorien en Rob spreek ik eigenlijk na werktijd amper. Uiteraard zullen er wel eens irritaties ontstaan; zonder wrijving heb je ook geen glans, toch?”, zegt hij in de krant.

Geschiedenis

3FM begon in 2004 met het Glazen Huis op de Neude in Utrecht. Vanaf 2007 reisde het huis het land door en stond het ieder jaar op een andere plek. De laatste editie van Serious Request in de traditionele opzet was in 2017 in Apeldoorn.

Foto: Hans-Peter van Velthoven | NPO 3FM