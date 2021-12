Als het aan NPO 3FM ligt komt het Glazen Huis gewoon in Amersfoort te staan voor 3FM Serious Request. Dat zegt 3FM-projectleider Patrick van der Tol in het AD. “We organiseren al jaren dit evenement en ja, alles is anders door de coronamaatregelen. Toch denken wij dat we mensen, zeker op deze manier, iets leuks kunnen bieden.”

Onlangs werd bekend dat 3FM het oude concept van Serious Request weer inzet. Er gaan vier dj’s het Glazen Huis in. Maar door de sterk oplopende aantallen besmettingen moet het evenement aan veel maatregelen houden. Zo moet het een doorstroomlocatie worden. Oftewel: mensen moeten doorlopen. “Natuurlijk kunnen aanwezigen even stilstaan, kijken wat er gebeurt en een foto maken. Maar als er ophopingen ontstaan, vragen wij mensen door te lopen.” Uiteindelijk moeten mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Na het Glazen Huis worden bezoekers langs marktkramen geleid waar ook acties zijn voor het goede doel. Optredens zijn er niet. Wel in poppodium FLUOR, maar daar mag niemand bij zijn. “Dat doen we uit voorzorg, want als je dit publiekelijk doet, trek je ook veel mensen. Dat is niet de bedoeling, want buiten de hekken mogen geen mensenmassa’s ontstaan.”

Op het plein de Oliemolenhof mogen maximaal duizend bezoekers tegelijk zijn. “Dat klinkt veel, maar het terrein is groot. We hebben aan de toegangspoort een systeem dat telt hoeveel personen er binnen zijn. Op het terrein zelf lopen beveiligers én toezichthouders.” Om 17:00 uur gaat het plein dicht.

Kritiek

In de stad is er ook kritiek. Volgens de krant vragen veel mensen zich af of je zo’n evenement nu wel moet willen. “Als het niet veilig kon, zouden we dit nooit doen”, zegt Van der Tol. “We houden ons aan alle maatregelen én we voldoen aan alle voorschriften. Na iedere persconferentie zaten we de volgende dag met de gemeente Amersfoort om de tafel om te kijken of al onze ideeën nog kunnen. We hebben een checklist en iedere keer kunnen we alles afvinken.”

Op 11 december begint de publieke popzender alles op te bouwen in Amersfoort. De actie zelf begint op 18 december.