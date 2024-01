Frank van der Lende vindt dat Radio Veronica ‘is leeggekocht’. Dat zegt hij in de podcast ‘Pak Schaal’. “We hebben even wat mindere tijden bij Radio Veronica gehad. De ochtendshow die naar 538 ging en Dennis Ruyer, echt een fenomeen in radioland, die nu naar JOE is. We zijn eigenlijk leeggekocht”, aldus de radio-dj.

Frank is zelf sinds kort tijdens de lunchuren, tussen 12:00 en 14:00 uur, te horen op Radio Veronica. De jock vertelt in de podcast dat er binnenkort wel een aantal nieuwe radiomakers naar Veronica komen. “Er komen deze wintertransferperiode mooie namen bij. Ik mag er verder nog niets over zeggen, maar het zijn wel de Hendersons van de radio”, zegt Frank, waarmee hij doelt op de toenmalig aanvoerder van Liverpool.

Koek op bij 3FM

Anderhalf jaar geleden vertrok Frank bij 3FM. “Ik heb er alle programma’s gedaan die je ongeveer kan doen. Op een gegeven moment was daar de koek op. Ik miste eigenlijk ervaring om me heen. Ik was met mijn 33 jaar een van de oudgedienden. Ik wilde een Henderson hebben, waar je je aan kan optrekken. Zo kwam Stenders weer op mijn pad, die me naar Veronica haalde.”

Foto: Ben Houdijk / Radio Veronica