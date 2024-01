KINK is vanaf dinsdag 23 januari te ontvangen via de FM in een groot deel van de Randstad en West-Friesland. De zender neemt een aantal FM-frequenties over van Decibel, dat er nu nog op de FM uitzendt. Het gaat om de 97.6 FM in Zuid-Holland, 98.0 en 98.3 FM in Noord-Holland en 97.3 FM in de stad Utrecht.

Het hebben van een eigen FM-frequentie is een langgekoesterde wens van KINK. De zender zorgde er zelfs voor dat de landelijke FM-frequenties vorig jaar vervroegd opnieuw geveild werden, al greep KINK zelf mis bij de veiling.

Belang van FM

“Voor het grootste deel van de radioluisteraars is FM de belangrijkste manier om naar de radio te luisteren”, zegt KINK-directeur Jan Hoogesteijn. “Naast onze landelijke dekking op DAB+ en onze online-uitzendingen kunnen we nu eindelijk de vele luisteraars in de Randstad en in de auto nog makkelijker laten genieten van de beste alternatieve rock. We zijn dan ook heel erg blij met de samenwerking met Decibel.”

Decibel gaat vanaf eind januari volledig online en via DAB+ verder. Dat KINK op de FM-frequenties van Decibel aasde, ging al maanden rond.

Het kaartje met FM-frequenties waarop KINK straks te ontvangen is:

Foto: KINK