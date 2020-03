Emmely de Wilt krijgt er een extra programma bij op NPO Radio 2. Ze is vanaf volgende week op zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur te horen. Ze volgt Timur Perlin op, die vanwege zijn terugkeer bij 3FM een dag minder radio gaat maken bij Radio 2. Op zondag blijft hij zijn programma wel maken, zo meldt de NPO.

Voor Emmely betekent dat haar derde programma op Radio 2. Sinds begin dit jaar presenteert ze ‘Bureau Kijk in de Vegte’, op zondag tussen 12:00 en 14:00 uur, als opvolger van Jeroen Kijk in de Vegte. Ook is ze in de nacht van zondag op maandag te horen met ‘Motel de Wilt’, van 2:00 tot 4:00 uur.

Emmely won begin dit jaar de Marconi Award voor Aanstormend Talent. Ook maakte ze vorig jaar haar debuut in de Top 2000.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV