Frank Dane noemt het ‘verschrikkelijk’ dat Radio 538 eind 2021 besloot om zijn ochtendshow van zender te halen. “Het is verschrikkelijk als de stekker uit een droom wordt gehaald, dat deed zeer”, vertelt de radio-dj in De Telegraaf. Frank zegt de exacte reden waarom hij met zijn ochtendshow moest stoppen, nog altijd niet te weten.

Toch wil Frank liever vooruit dan achteruit kijken. Nadat de jock langere tijd niet op de radio te horen was, presenteert hij sinds augustus 2022 de middagshow op Radio 538. “Ik wil niet klagen, want je hebt het goed als je dit werk doet. Nu denk ik, gelukkig is het allemaal zo gegaan. Niet met hoe de ochtendshow eindigde, maar hoe het is afgelopen. Dat ik ondanks verschillende aanbiedingen van andere zenders bij het station ben gebleven waar mijn hart ligt. Nu kan ik ook nog eens uitslapen”, zegt hij.

De luistercijfers van Radio 538 zitten de laatste tijd weer in de lift. Vooral in de doelgroep 20-49 jaar doet de zender, die de luistercijfers juist een tijdje flink zag dalen, het goed. “Dit is de allerleukste tijd om bij dit station te werken. Het verschil met een paar jaar geleden, is dat iedereen elkaar weer wat gunt. Er zijn geen ego’s meer die elkaar in de weg zitten”, zegt Frank in de krant.

