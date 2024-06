NPO Radio 2 is in één jaar tijd bijna een derde van de luisteraars in de doelgroep 20-49 jaar kwijtgeraakt. Die doelgroep wordt door veel zenders gezien als belangrijkste, vooral door commerciële stations. Had Radio 2 in mei vorig jaar nog een marktaandeel van 16,2 procent in 20-49 jaar, een jaar later is dat 11,5 procent. Dat is een daling van 29 procent.

De programmering van Radio 2 is het afgelopen half jaar flink op de kop gegaan. Zo verliet Stefan Stasse eind vorig jaar de avonduren op de zender en kwam er een grote carrousel op gang na het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof begin dit jaar. De recente overstap van Gijs Staverman naar Radio 10 maakt dat het afgelopen half jaar de helft van de dagprogrammering van Radio 2 is veranderd.

Qmusic aan kop, 538 wint veel

In de doelgroep 20-49 jaar staat Qmusic stevig bovenaan, met een marktaandeel van 21,8 procent. De nummer twee, Radio 538, komt uit op een marktaandeel van 13,7 procent. 538 is daarmee flink geklommen: de zender wint 23 procent marktaandeel in een jaar tijd.

Volgens programmadirecteur Dave Minneboo is die forse stijging van Radio 538 vooral te danken aan de ochtendshow, die Tim Klijn en zijn sidekicks sinds een jaar presenteren. “Direct bij de start zorgde het programma voor een flinke stijging van de luistercijfers. In één jaar tijd is dit uiteindelijk gegroeid met 58 procent. Een prachtige prestatie”, zegt Minneboo. 538 heeft nu na Qmusic de best beluisterde ochtendshow in 20-49 jaar.

Luistercijfers 20-49 jaar (bron: NMO)

Station mei 2024 mei 2023 Verandering (in %) Qmusic

21,8% 20,3% +7% Radio 538 13,7% 11,1% +23% Radio 10 11,7% 13,8% -15% NPO Radio 2 11,5% 16,2% -29% Sky Radio 7,1% 6,9% +3% JOE 5,7% – – NPO 3FM 3,9% 2,7% +44% 100%NL 2,7% 3,1% -13% Radio Veronica 2,7% 4,8% -44%

NPO 3FM

Opvallend is verder de opmars van NPO 3FM in de doelgroep 20-49 jaar. De jongerenzender ziet het marktaandeel met bijna de helft toenemen: van 2,7 procent vorig jaar naar 3,9 procent nu. Dat is een stijging van 44 procent.

Radio Veronica springt er in negatieve zin uit: het station verliest in een jaar tijd bijna de helft van de luisteraars in 20-49 jaar. Het marktaandeel daalde met 44 pprocent: van 4,8 procent vorig jaar naar 2,7 procent nu.

(n.b. Vanwege de leesbaarheid wordt er in dit artikel gesproken over procenten, waar dat bij stijgingen en dalingen eigenlijk procentpunten moeten zijn.)

Foto: RadioFreak.nl