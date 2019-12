Eva Cleven schrok van uitspraken Frank Dane over vrouwelijke radiomakers

FunX-dj Eva Cleven schrok van de uitspraken van Frank Dane over vrouwelijke radiomakers in Nederland. De 538-dj zei eerder dat hij er ‘weleens bang voor is’ dat er in Nederland geen ‘fantastische vrouwelijke diskjockeys’ zijn. Eva: “Ik schrok daar echt van. Wat een totale onzin”, zegt ze in Het Parool.

Volgens Frank is er reden voor dat er op Radio 538 geen ‘fantastische vrouwelijke diskjockeys’ te horen zijn. “Ik denk dat het komt door de snelle radio die je hier bij 538 veel hoort”, zei de dj eerder in de Amsterdamse krant. “Die heb ik nog nooit door een vrouw gemaakt horen worden. Claudia de Breij maakte een fantastisch radioprogramma bij 3FM, maar dat was personalityradio. Een vrouw die dertien liedjes in een uur doet: ik heb haar nog niet gezien.”

Verdrietig

Volgens Eva zeggen dat soort opmerkingen meer over Dane, dan over de veranderingen die nu volgens haar spelen. “Die vrouwen zijn er wel, maar werken buiten zijn vertrouwde wereld. En kom op zeg: of je nou dertien liedjes in het uur draait of twee, de techniek blijft hetzelfde. Die is echt niet zo ingewikkeld. Zo’n commentaar klinkt hetzelfde als ‘vrouwen kunnen niet autorijden’. Ik werd er best wel verdrietig van.”

De opmerkingen van Frank helpen volgens Eva niemand. “Het doet afbreuk aan het werk van je vrouwelijke collega’s. Kijk naar Vera Siemons of Eva Koreman. Of Angelique Houtveen. Allemaal geweldige dj’s. En ik maak zelf ook alweer vier jaar radio.”

Verandering

De FunX-dj heeft haar pijlen gericht op luisteraars onder de 25 jaar. Ze verwacht dat daardoor zenders als 538 en Radio 10 gaan veranderen. “Hun succesformule scoort nog steeds omdat oudere radioluisteraars hechten aan gewoontes. Maar neem van mij aan: er komt verandering aan en sneller dan je denkt.”

Ze noemt haar eigen zender als voorbeeld. “Je ziet het aan FunX: met een veel diverser personeelsbestand, trekken we een jongere doelgroep. Die raakt er gewend aan meer verschil op de radio te horen. Wat wij doen, wordt het nieuwe normaal.”

Witte man

Volgens Eva denken veel mensen bij een dj aan een witte man, maar dat stereotype-beeldenken is volgens haar niet meer van deze tijd. “Dat bijna iedereen bij het woord ‘radiodeejay’ nog steeds denkt aan een witte man van middelbare leeftijd. Ik hoop dat stations zelf gaan nadenken: misschien zijn nieuwe perspectieven ook in ons belang. Blijf nou niet in je wittemannenhokje hangen, er is zoveel meer te ­ontdekken.”



Foto: FunX