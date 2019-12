Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte zetten het succes van hun nieuwe ochtendshow in 2019 voort. Jeroen werd dit jaar beloond met de RadioFreak Award voor Beste Sidekick en maakte onlangs bekend te stoppen met zijn programma op zondag. We blikken met de NPO Radio 2-dj terug op een bewogen jaar.

Hoe was 2019 voor je?

“2019 was écht een achtbaan. Ons weekend in het kielzog van Maarten van der Weijden in Friesland, de week voor KWF in Hoenderloo, de stemweek voor de Top 2000 en de RadioFreak Award: zo gaaf! Maar ook het jaar waarin ik de enorme knoop heb doorgehakt door de stoppen met ‘Bureau Kijk in de Vegte’. Maar al met al kijk ik met een waanzinnig goed gevoel terug. “

Je moest vorig jaar samen met Jan-Willem de ‘grote schoenen’ van Gerard Ekdom vullen. Toch is de ochtendshow in 2019 heel goed beluisterd.

“Daar heb je absoluut een punt, over die grote schoenen. Gerard heeft die flair en allure van nature. Hij is eigenlijk gewoon een popster. En dat zijn wij niet. Jan-Willem en ik hebben die ambitie denk ik ook niet. Maar we hebben er toch vanaf het eerste moment een heel goed gevoel over gehad.

Ik denk vooral omdat we vertrouwden op onszelf en onze ervaring. En ik moet zeggen dat de reacties van luisteraars ook vanaf dag één heel goed waren. Dat sterkt ons natuurlijk in dat zelfvertrouwen. Blijkbaar werkt dat, want het programma wordt heel goed gewaardeerd en wáánzinnig goed beluisterd. En daar zijn we heel erg trots op.”

“Luisteraars vóélen de waarachtigheid”

Waar liggen die goede cijfers aan, denk je?

“We blijven heel erg bij onszelf. We laten ons niet te veel afleiden door anderen. Dat klinkt als een cliché, maar het is wel echt zo. En ik denk dat dat ook iets is waar je met de jaren beter in wordt. Omdat je leert te vertrouwen op je eigen intuïtie. En dat breng ik nu, meer dan ooit, in de praktijk. Ik denk dat dat voor Jan-Willem ook wel geldt.”

Toch stop je met ‘Bureau Kijk in de Vegte’. Waarom?

“Heel banaal: ik snakte gewoon naar wat meer vrije tijd. Mijn pakket aan programma’s is in de loop van de jaren heel organisch gegroeid. Er kwam steeds wat bij. Het waren ook altijd dingen die veel te gaaf waren om te laten lopen, maar ik merkte in het afgelopen jaar dat ik daardoor bijna niet thuis was.

Let wel: ik heb er nooit stress over gehad, maar ik dacht, als ik op zondagochtend in m’n ochtendjas door ons huis liep, wel steeds vaker: een dagje niks zou toch ook wel heel lekker zijn. Door te stoppen met ‘Bureau Kijk in de Vegte’ zou ik ineens één hele dag in de week voor mezelf hebben. “

Was het een moeilijke beslissing?

“Ja, natuurlijk. Ook ‘Bureau Kijk in de Vegte’ is een heel succesvol programma. En echt mijn kindje. Ik word er ook zó vaak op aangesproken. Dat is zo leuk. En dan ben ik zo trots.”

“Heel banaal: ik snakte gewoon naar wat meer vrije tijd”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Voor mij de finish van Maarten van der Weijen op 24 juni. Na zijn onmenselijke zwemtocht kwam hij aan in Leeuwarden. Ik stond in een bootje op een paar meter afstand, met een zender op m’n rug, live op Radio 2 verslag te doen. Het was een prachtige zomeravond en het was gewoon magisch.

Ik voelde zo mee met Maarten, het moment, de emotie en ik beschreef wat ik zag en voelde. Ik heb het later nog eens teruggeluisterd en was eigenlijk best trots op ons als hele Radio 2-ploeg. Dit is waar radio voor bedoeld is. Zorgen dat je luisteraars er ook een beetje bij zijn en hopelijk mee voelen.”

Wat de grootste verrassing op radiogebied in 2019?

“Wat ik zo te gek vind, is dat radio in het algemeen nog zó populair is. Na 100 jaar en met alle concurrerende media, nog elke week 13 miljoen Nederlanders die regelmatig live-radio luisteren. Laten we eerlijk wezen: dat geeft toch aan hoe onverwoestbaar het medium is.”

“Wat ik zo te gek vind, is dat radio in het algemeen nog zó populair is”

Wat verwacht van je van 2020?

“Oh, ik ben heel benieuwd naar de toekomst. Ik kijk daar ook met zo veel vertrouwen naar uit. Het mooiste is dat radio en podcasts haar succes vooral altijd te danken zal hebben aan de menselijkheid. De verbazing, de opwinding, de liefde, de afschuw, de humor die je kunt delen met je publiek. Hoe gaaf is dat?”

Tot slot: is Radio 2 in november 2020 nog steeds marktleider?

“Ik hoop vooral dat we het komende jaar onze luisteraars weer net zo uit het hart kunnen boeien en entertainen als het afgelopen jaar. Als dat lukt, denk ik dat de cijfers vanzelf volgen. We zien het wel.”

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV