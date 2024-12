De Marconi Oeuvre Award gaat dit jaar naar NPO FunX-dj Fernando Halman. Vanmorgen werd hij tijdens zijn 15 uur durende radiomarathon, vanwege 15 jaar ochtendshow op FunX, verrast met het nieuws door Humberto Tan. De jury van de Marconi Awards: “Fernando inspireert een nieuwe generatie luisteraars en radiomakers en bewijst keer op keer hoe krachtig radio kan zijn in het samenbrengen van mensen.”

De jury ziet hem als één van de pioniers van de hiphopcultuur in Nederland en hij speelde “een sleutelrol in de doorbraak van grote artiesten”. “Hij stond aan de wieg van het succes van namen als Ronnie Flex, Numidia, Broederliefde en Jonna Fraser. Dankzij zijn steun kregen deze artiesten een podium op de radio en werden zij welkom geheten door een breed publiek.”

De Marconi-jury schrijft verder in haar rapport: “Fernando is een bruggenbouwer die belangrijke maatschappelijke thema’s weet te agenderen en daarmee soms uiteenlopende werelden weet samen te brengen. Zijn toewijding aan kwaliteit, zijn oprechte betrokkenheid en zijn vermogen om de tijdgeest te vangen, maken hem een unieke kracht binnen de Nederlandse media. Hij zal niet alleen nu, maar ook in de toekomst een onmiskenbare rol blijven spelen in het radiolandschap.”

Naast de Marconi Oeuvre Award zijn ook de genomineerden voor de Marconi Award voor Beste Zender en Aanstormend Talent bekend:

Beste Zender

NPO FunX

NPO Radio 5

Radio 538

Aanstormend Talent

Dylan Boet (Radio 538)

Julia van Reyendam (Radio 538)

Nawa Sira van Sluijs (NPO Radio 1)

De vakjury voor de Marconi Awards bestaat voor deze editie uit: Menno Barreveld (Qmusic), Wendy Beenakker (BNR Nieuwsradio), Tim op het Broek, Mandy Woelkens (NPO Radio 1/Omroep Zwart), Carine Lacor (NPO Klassiek/AVROTROS), Chanelva Rier (NPO FunX), Dennis Ruyer (Radio 538), Gijs Staverman (Radio 10), Martijn Zuurveen (RadioCorp) en Wibo Dijksma (juryvoorzitter).

De Marconi Awards zijn onderdeel van de RadioRing waarvan de organisatie in handen ligt van AVROTROS. De prijzen worden uitgereikt tijdens de 19e editie van De RadioRing op donderdag 30 januari 2025.

Foto: NPO FunX/Nikki van Toorn