Angelique Houtveen moest afgelopen zomer onder het mes vanwege endometriose, een chronische ziekte waarbij baarmoederslijmvlies-achtig weefsel zich buiten de baarmoederholte nestelt. Ze was daardoor weken niet op NPO 3FM te horen. De laatste maanden presenteert ze haar middagprogramma weer deeltijd. Met Angelique blikken we terug op een ‘pittig en lastig jaar’.

Hoe was 2019?

“Het was een pittig en best lastig jaar voor me. Aan het begin van het jaar heb ik de knoop doorgehakt om toch geopereerd te worden. Alleen toen was nog niet bekend wanneer de operatie zou zijn. De eerste helft van het jaar had ik weinig gepland, omdat ik aan het wachten was op een datum.

Toen ik eindelijk de datum kreeg, 21 augustus, rekende ik op zes weken hersteltijd en hoopte ik begin oktober weer op volle sterkte te kunnen werken. Dat liep helaas anders. Na de operatie kreeg ik nog een ontsteking, waardoor ik weer een week in het ziekenhuis lag en moest herstellen. Op dit moment gaat het okay, ik voel steeds meer energie terugkomen en voel mij sterker. Maar helemaal 100 procent is het nog niet.”

Je bent de afgelopen maanden heel open geweest over je medische traject. Waarom?

“Ik kreeg de diagnose endometriose, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik kwam erachter dat 1 op de 5 vrouwen er last van heeft. Hoe kan het dan dat ik niemand kende die dit ook had? Toen ik erover begon te praten, bleken meer vrouwen die ik kende het ook te hebben, ze spraken er alleen niet over.

Ik vond het in eerste instantie ook lastig om over te praten. Endometriose zorgt onder andere voor zeer intense menstruatieklachten als gevolg van verklevingen in je baarmoedergebied, en eventueel ook daarbuiten zoals bij mij het geval was. Niet echt een onderwerp waar je als vrouw makkelijk over praat, omdat er allerlei angsten bij komen kijken, bijvoorbeeld om een aansteller genoemd te worden. En een algemeen rotgevoel omdat je lichaam niet helemaal goed werkt.

Ondanks het ‘taboe’ en rotgevoel werd je er toch heel open over.

“Ja, toen ik daar eenmaal overheen was, begon ik het meer open te delen. Ik merkte dat vrouwen door mijn verhaal toch maar met hun klachten naar de dokter gingen en daar ook de diagnose kregen. Het werd mijn doel om mijn verhaal eerlijk te vertellen en zo endometriose onder de aandacht te brengen, zodat meiden niet jarenlang met deze klachten rondlopen zonder hulp.”

Je wilt in 2020 weer vijf dagen week op de radio te horen zijn. Lukt dat?

“Ik ga het in ieder geval proberen. Het wordt een uitdaging om echt eerlijk tegen mezelf te zijn. Mijn hoofd wil vol aan de slag, maar mijn lichaam zal moeten aangeven of dat ook mogelijk is.”

Kijkend naar de luistercijfers, was ook 2019 voor 3FM een lastig jaar. Is dat wel eens moeilijk?

“Qua cijfers is het de afgelopen jaren lastig geweest. Dit jaar vond ik het nog het minst lastig, omdat ik het gevoel heb dat we op een goede koers zitten. Eerder voelde het nog alsof er iets niet klopte aan de zender.

Maar dat is dit jaar echt veranderd, alles valt steeds beter op z’n plek. Sharid als zendermanager is echt een aanwinst. Ze zorgt voor visie. Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld als de cijfers binnenkomen. Alsof je harde werken voor niets is. Maar als ik weer on air ben en alle leuke berichten zie, dan is dat gevoel weer weg.”

Wordt 2020 hét jaar van de comeback van 3FM?

“Als ik kijk naar de muziekmix van 3FM in combinatie met de toffe content, dan kan het bijna niet anders dan dat het in 2020 beter zal gaan. Ik heb geen glazen bol, maar het voelt als een goed jaar.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“De ‘3FM Exclusive’ met Billie Eilish. Zij trad op in de Metaal Kathedraal in Utrecht, een handjevol luisteraars was erbij. Je voelde dat daar iets bijzonders gebeurde. De muziek was zo puur. Een paar maanden later werd ze een van de grootste pop-artiesten, met nu zes Grammy nominaties op zak.”

Wie was de grootste verrassing op radiogebied in 2019?

“Mijn twee collega’s uit het weekend: Vera Siemons en Sagid Carter. Ze maken van de avonden in het weekend op 3FM echt een feest voor muziekliefhebbers. Het zijn talenten die op een frisse manier radio maken en weten waar ze het over hebben.”

Wat verwacht van je van 2020?

“Meer echtheid. Ik merk een behoefte aan eerlijke verhalen en oprechte contentmakers. Of je nou oprecht je liefde voor muziek deelt of grappig bent, als het maar vanuit je hart komt. Daarnaast hoop ik op creatieve vormen van radio maken bij de jongerenstations. Elk station zal zich blijven ontwikkelen, maar de noodzaak is groter in de 15-35 doelgroep. Er is nu veel focus op online content, dat is top.

Video’s en podcasts vind ik te gek, maar hoe kan je de radio ook aantrekkelijk laten klinken voor een doelgroep met zoveel media-opties? Ik hoop in 2020 nieuwe creatieve vormen te horen, die de oude regels een beetje naast zich neerleggen.”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede