De NPO wil de zender NPO BLEND officieel onderdeel maken van de eigen portfolio. NPO BLEND is een jaar geleden gestart als experimentele zender op DAB+ en online. Nu na een jaar wil de NPO de zender formaliseren om “aan onze wettelijke publieke mediataak” te voldoen. Daarvoor heeft het een aanvraag bij het ministerie van OCW ingediend. Hierdoor zal een ander kanaal moeten stoppen.

In een persbericht schrijft de NPO dat, om aan die taak te voldoen, het noodzakelijk is om steeds opnieuw het aanbod en het gehele portfolio tegen het licht te houden. NPO BLEND is voor de NPO “een cruciale toevoeging aan het bestaande audioaanbod van de publiek omroep”.

Met de zender wil de NPO Nederlanders met een diverse (culturele) achtergronden een thuis en een plek geven in het radiolandschap. Met een muziekformat variƫrend van r&b, afro, (neo-)soul tot hiphop. De NPO hoopt zo een nieuw publiek te bereiken. Het ziet NPO BLEND als een vervolg voor het publiek dat opgegroeid is met NPO FunX en nu volwassen geworden is en anders verloren zou gaan voor de publieke omroep.

Stoppen

Welke zender zal stoppen is nog onduidelijk. Momenteel worden hier analyses voor uitgevoerd en vervolgens zal dit onderwerp van gesprek zijn met de omroepen. Vervolgens wordt in september 2025 een aanvraag voor beƫindiging bij OCW ingediend als onderdeel van de begroting 2026.

NPO BLEND is te beluisteren via NPO Luister en DAB+.