NPO Radio 5 start morgen met De Week van de Jaren 70. Jan Rietman opent om 07.00 uur met Bert Kranenbarg het ‘NPO Radio 5 Clubhuis’, waarin luisteraars virtueel kunnen samenkomen om de themaweek met elkaar te beleven.

De dj’s van Radio 5 laten tijdens de jaren ’70-week radiospelletjes terugkeren. Zo speelt Jeroen van Inkel in zijn programma ‘Raad een lied (of niet)’, komt Hans Schiffers met ‘Vijftig pop of een envelop’ en blaast Bert Kranenbarg ‘Geen ja, geen nee’ nieuw leven in.

Evergreen Toplijst van de Jaren 70

Vrijdag is tussen 7:00 en 20:00 uur de Evergreen Toplijst van de Jaren 70 te horen, de lijst met beste nummers uit de jaren zeventig. Luisteraars kunnen nog stemmen op hun favoriete songs via de site van Radio 5. Vorig jaar stonden ‘Hotel California’ van The Eagles en ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen in de hoogste regionen.

Foto: NPO Radio 5 – 2019