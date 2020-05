Stefan Stasse (KRO-NCRV) NPO Radio 2, Big Five (BNR Nieuwsradio) en Virus Verhalen (Podcast Radio Doc) voor NPO Radio 1 zijn dit jaar genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon. De Ere Zilveren Reissmicrofoon is toegekend aan radiomaker Peter van Bruggen en dat deejay Sagid Carter van 3FM krijgt een speciale vermelding.

Stefan Stasse – Radio 2

“Stasse is als geen ander geïnteresseerd in het wel en wee van zijn luisteraars. Dat laat hij horen in de gesprekken in zijn programma De Staat Van Stasse, zoals hij dat ook deed in Het Theater Van Het Sentiment. De liefde voor het medium spat er vanaf. Hij maakt van zijn radioprogramma’s een organisch geheel. Hij ademt radio.”

Big Five – BNR Nieuwsradio

“Roelof Hemmen gaat in dit programma in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste actuele dossiers. Elke werkdag, een uur lang. Eén dossier per week. Dossiers zijn onder andere: Pensioenen, De Politie, mobiliteit, duurzaamheid.

Hij spreekt met deskundigen die elke dag een deel van een groot onderwerp behandelen. Dat leidt aan het eind van de week tot een genuanceerd beeld en dat is erg prettig in deze tijd, waarin veel mensen vaak de megafoon van hun eigen gelijk ter hand nemen.”

Virus Verhalen – Radio 1

“In deze podcast komen we achter de voordeur, voorbij de quarantaine-linten van het verpleeghuis tot in het thuisklasje. We horen hoe mensen elkaar proberen te bereiken en elkaar een hart onder de riem steken. Maar ook hoe het soms misgaat. De podcast neemt ons mee op een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland. De podcast is prachtig radiofonisch gemaakt. We horen Holland Doc op zijn best. Hier wordt radiodocumentaire- geschiedenis geschreven.”

Speciale vermelding

Sagid Carter krijgt dit jaar een speciale vermelding. De 25-jarige 3FM-dj wordt gezien als een groot muziekliefhebber met een brede smaak die, volgens de jury, het aanbod hoorbaar “open-minded” benadert. Sinds april is ze ook de vaste presentator van 3Voor12 Radio.

Het compliment van de jury van de Zilveren Reissmicrofoon is niet alleen voor mij maar ook voor @Sandeman de beste playlistmaker van Nederland. @3voor12 Radio is één groot feest met jou❤️ — Sagid Carter (@SagidCarter) May 20, 2020

Dit jaar had ze ook een nominatie voor de Marconi Award voor Aanstormend Talent.

Prijs

De jury van de Zilveren Reissmicrofoon bestaat dit jaar uit uit radiorecensenten en mediajournalisten Edwin Wendt, Frederique de Jong, Jan Emous, Roeland van Zeijst en juryvoorzitter Vincent Bijlo. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van alle prijzen vindt op donderdag 25 juni 2020 plaats tijdens een kleine bijeenkomst in Het Ketelhuis in Amsterdam, tegelijkertijd met de ceremonie voor de Zilveren Nipkowschijf 2020.

Peter van Bruggen krijgt dit jaar de Ere Zilveren Reissmicrofoon voor zijn carrière op de radio.

De Zilveren Reissmicrofoon is vernoemd naar Eugen Reiss. Hij was de ingenieur die ervoor zorgde dat de reeds bestaande microfoons dusdanig werden aangepast, zodat deze ook voor radio-uitzendingen geschikt werden. De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker van het jaar werd voor het eerst uitgereikt in 1966. De prijsuitreiking wordt georganiseerd via de Stichting Nipkow, die vandaag ook de nominaties bekendmaakte voor de Zilveren Nipkowschijf 2020, de jaarlijkse televisieprijs van de tv-recensenten en mediajournalisten.

Foto: Stijn Ghijsen