Jan-Willem Roodbeen en Bart Arens hebben zojuist de Top 2000 afgetrapt op NPO Radio 2. Traditiegetrouw had Bart een mash-up gemaakt met platen uit de Top 2000. Vervolgens startte Jan-Willem nummer 2000 in: Crosby, Stills & Nash – Suite: Judy Blue Eyes uit 1969.

Radio 2 staat tot en met het einde van het jaar in het teken van de lijst. Even voor middernacht op de 31 december wordt de nummer één gedraaid, dit is voor de 17e keer Bohemian Rhapsody.

Dj-team

Stefan Stasse is dit jaar de grote afwezige bij de Top 2000. Hij is getroffen door een longontsteking. Hierdoor maakt Emmely de Wilt haar debuut. De complete programmering ziet er als volgt uit:

00:00 – 02:00 uur: Leo Blokhuis

02:00 – 04:00 uur: Rick van Velthuysen

04:00 – 06:00 uur: Frank van ’t Hof

06:00 – 08:00 uur: Emmely de Wilt

08:00 – 10:00 uur: Jan-Willem Roodbeen

10:00 – 12:00 uur: Bart Arens

12:00 – 14:00 uur: Gijs Staverman

14:00 – 16:00 uur: Rob Stenders

16:00 – 18:00 uur: Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur: Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 uur: Annemieke Schollaardt

22:00 – 00:00 uur: Paul Rabbering

Top 2000 Café

Luisteraars kunnen de Top 2000 bijwonen in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid. Daarnaast worden de beelden uit het café en de studio uitgezonden via KPN, T-mobile en Ziggo.

Luistercijfers

Veel luisteraars weten tussen kerst en Oud & Nieuw Radio 2 te vinden om naar de top 2000 te luisteren. Daardoor is de zender al jaren marktleider rond deze tijd.

Luistercijfers van NPO Radio 2, Sky Radio en Radio 538 sinds 2000

Dit jaar is het de zender ook gelukt om het hele jaar marktleider te blijven in de doelgroep 10+.

Foto: NPO Radio 2 | Raymond van Olphen