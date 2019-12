Radio 538 blijft in de, voor adverteerders interessante, doelgroep 20 – 49 blijft stevig aan de leiding met 17.0 procent marktaandeel. Qmusic volgt met 15.6 procent en NPO Radio 2 op plaats drie met 13.4 procent.

In vergelijking met een jaar geleden krijgen de nummer twee en drie er marktaandeel bij terwijl Radio 538 juist marktaandeel moet inleveren.

Station okt - nov

2019 sep - okt

2019 okt - nov

2018 01. Radio 538 17.0 % 16.8 % 0.2 17.7 % 0.7 02. Qmusic 15.6 % 15.8 % 0.2 15.0 % 0.6 03. NPO Radio 2 13.4 % 14.4 % 1 12.4 % 1 04. Radio 10 10.3 % 10.4 % 0.1 10.6 % 0.3 05. Sky Radio 9.6 % 9.3 % 0.3 9.3 % 0.3

Als we dieper op deze luistercijfers induiken zijn er verschillen te zien tussen mannen en vrouwen. RadioFreak zet de cijfers uit het RadioFreak luistercijfer-dossier op een rij.

Mannen

In de doelgroep 10+ bij de mannen is de top 3 vergelijkbaar met de top 3 zoals die ook bij de gisteren gepubliceerde luistercijfers is

Station okt - nov

2019 sep - okt

2019 okt - nov

2018 01. NPO Radio 2 13.8 % 14.2 % 0.4 11.6 % 2.2 02. Radio 538 11.3 % 10.8 % 0.5 11.1 % 0.2 03. Radio 10 10.9 % 10.7 % 0.2 11.9 % 1 04. NPO Radio 1 8.5 % 8.4 % 0.1 7.8 % 0.7 05. Qmusic 8.4 % 9.4 % 1 8.9 % 0.5

Mannen 20-49

In de doelgroep 20 – 49 bij de mannen haalt Qmusic Radio 10 in. Radio 538 is hier marktleider met 16.9 procent, in vergelijking met een jaar geleden doet vooral Radio 2 goede zaken met een stijging van 1.8 procentpunt.

Station okt - nov

2019 sep - okt

2019 okt - nov

2018 01. Radio 538 16.9 % 16.1 % 0.8 16.7 % 0.2 02. NPO Radio 2 15.4 % 16.3 % 0.9 13.6 % 1.8 03. Qmusic 12.8 % 13.8 % 1 13.4 % 0.6 04. Radio 10 12.2 % 12.1 % 0.1 12.6 % 0.4 05. Sky Radio 7.0 % 6.6 % 0.4 6.0 % 1

Vrouwen

In de doelgroep 10+ bij de vrouwen lijken de zenders dichter bij elkaar te zitten. De top 4 zit binnen 0.9 procentpunt, Radio 10 volgt op ruime afstand.

Station okt - nov

2019 sep - okt

2019 okt - nov

2018 01. NPO Radio 2 11.5 % 11.4 % 0.1 10.8 % 0.7 02. Radio 538 11.3 % 11.7 % 0.4 11.7 % 0.4 03. Qmusic 10.9 % 11.1 % 0.2 10.2 % 0.7 04. Sky Radio 10.6 % 10.3 % 0.3 11.1 % 0.5 05. Radio 10 8.4 % 8.3 % 0.1 8.0 % 0.4

Vrouwen 20-49

In de commercieel interessante doelgroep 20-49 jaar bij de vrouwen is Qmusic marktleider. In deze doelgroep is in binnen een jaar veel veranderd. Radio 538 levert bijna 2 procentpunt marktaandeel in terwijl Qmusic meer dan twee procentpunt weet te groeien.

Station okt - nov

2019 sep - okt

2019 okt - nov

2018 01. Qmusic 19.1 % 18.4 % 0.7 16.9 % 2.2 02. Radio 538 17.1 % 17.7 % 0.6 18.9 % 1.8 03. Sky Radio 12.9 % 12.7 % 0.2 13.4 % 0.5 04. NPO Radio 2 11.0 % 12.0 % 1 10.8 % 0.2 05. Radio 10 7.9 % 8.2 % 0.3 8.2 % 0.3

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: Nicholas Githiri | Pexels