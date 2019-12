De tweede editie van ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ gaat woensdag van start. Drie dj-duo’s wandelen van Goes in Zeeland naar hartje Groningen. De eerste editie gaf volgens zendermanager Sharid Alles ‘een mooie blauwdruk’, maar toch is er het nodige veranderd ten opzichte van vorig jaar. “De basis bleek te werken, maar sommige zaken niet. Nu hebben we bepaalde keuzes anders gemaakt”, vertelt ze.

3FM brak vorig jaar met het Glazen Huis, dat jarenlang gold als dé publiekstrekker van de zender. In drie maanden tijd stampte de toen kersverse zendermanager Sharid Alles het nieuwe concept The Lifeline uit de grond. “Dat betekende dat we iets compleet nieuws probeerden en van tevoren geen idee hadden of het zou werken. Nu hadden we de tijd en de ervaringen van vorig jaar om alles tegen het licht te houden.”

Vorig jaar waren er drie verschillende routes. Waarom is er deze editie voor één route gekozen?

“Omdat we daarmee een groter stuk van Nederland kunnen bewandelen. Plus, op deze manier komen de loopteams ook met elkaar in aanraking en dat levert hopelijk ook weer mooie momenten op.”

Vervolgens: “We merken nu al dat het aan de gekozen route enorm leeft en dat er al veel acties zijn opgestart. Ook lopen er veel mensen mee: een groot deel van de sponsorloop, die dit jaar nieuw is, is al uitverkocht.”

De Randstad wordt volledig gemeden in de route die de dj’s gaan wandelen. Is dat een bewuste keuze?

“Er moeten keuzes gemaakt worden, omdat je in zeven dagen tijd niet heel Nederland kan bereiken, wandelend althans. We hebben gekeken naar een route waarbij we zoveel mogelijk mensen zouden kunnen bereiken. We wilden sowieso Zeeland bezoeken, omdat Zeeland nog nooit eerder bij Serious Request aan bod is geweest. Dat gaf ons Goes als uitgangspunt en van daaruit hebben we verder gekeken.”

Het tv-beeld was vorig jaar niet altijd even scherp en goed, zo klonk de kritiek.

“Uiteindelijk bleek de gekozen technische opzet van vorig jaar niet ideaal. Noch voor de dj’s, noch voor de kijkers. Dus natuurlijk hebben we daar flinke aanpassingen in aangebracht. We verwachten dat alles technisch gezien en qua beeldvoering voor alle betrokkenen een prettigere kijkervaring oplevert. Alles is te volgen via NPO 1 extra en natuurlijk via 3FM.nl en alle socials.”

“We wilden sowieso Zeeland bezoeken, omdat Zeeland nog nooit eerder bij Serious Request aan bod is geweest”

In de spotlights

DJ’s als Gerard Ekdom, Giel Beelen en Coen Swijnenberg verwierven grote bekendheid door hun frequente deelname aan het Glazen Huis. 3FM gebruikte het evenement ook om de nog wat onbekendere dj’s in de spotlights te zetten. “Door Serious Request 2014 kon ik me voorstellen aan mensen”, zei oud 3FM-dj Domien Verschuuren eerder.

Sharid: “Ook met The Lifeline krijgen dj’s natuurlijk de kans om zichzelf te profileren. Alleen al het feit dat ze non-stop radio maken en online content en daarnaast op televisie te zien zijn zorgt er voor dat ze in spotlights staan.”

Bij The Lifeline vorig jaar kon je doneren voor drie goede doelen, nu is er weer één doel. Waarom is gekozen om geld in te zamelen tegen mensenhandel?

“Wat veel mensen niet weten, is dat mensenhandel ook binnen Nederland plaatsvindt. Gemiddeld 2-3 meisjes per jaar, per middelbare school, komen in aanraking met loverboys. En dat is natuurlijk ook een vorm van mensenhandel, want het gaat om gedwongen prostitutie.

Wij zamelen dit jaar geld in om voorlichting te geven op middelbare scholen in Nederland. Daarnaast richten we ons op psychosociale hulp van slachtoffers en het trainen van hulpverleners in het buitenland, die met mensenhandel in aanraking komen. Mensenhandel is een wereldwijd verborgen drama en past uitstekend bij waar Serious Request al jaren voor staat.”

Wat wordt het eindbedrag voor 2019?

“Elke euro voor het Rode Kruis is mooi meegenomen. Vorig jaar is het totaalbedrag op 1,4 miljoen euro uitgekomen, iets waar we ontzettend blij mee waren voor de eerste editie van een compleet nieuw concept. Natuurlijk heb ik wel een streefbedrag, maar dat deel ik niet.”

Tot slot: je verwachtingen voor de komende editie?

“Ik verwacht het meeste van het Nederlandse publiek. Zij maken The Lifeline door zelf in actie te komen voor het Rode Kruis, door zich aan te melden voor de sponsorloop en door platen aan te vragen of te doneren. Maar ook door een veilingitem te kopen of hun verhaal te delen tijdens deze prachtige radioweek aan het eind van het jaar.”

Serious Request: The Lifeline gaat woensdag van start. DJ’s Sander Hoogendoorn en Herman Hofman beginnen om 14:00 uur met lopen vanaf de Grote Markt in Goes.

Foto: NPO 3FM | Michel Schnater