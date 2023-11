Ede Staal had in 2007 op nummer 1 gestaan van de Top 2000. Dat zegt toenmalig AVRO-eindredacteur Arjan Snijders in de podcast ‘Dit was de Radio’. Op een nummer van de Groningse zanger Ede Staal – “Het het nog nooit zo donker west” – en de religieuze band Hillsong United werd destijds onevenredig vaak gestemd.

Voor beide artiesten was een grote lobby ontstaan, door respectievelijk het Dagblad van het Noorden en ‘Christenen op Hyves’. Het was wel bekend dat de nummers de top 10 in zouden zijn gekomen, maar volgens Snijders was het zelfs de hoogste positie voor Ede Staal. Hillsong United zou op nummer 7 gekomen zijn.

Uiteindelijk werden beide nummers helemaal uit de lijst gehouden. “Deze twee acties waren te groot en dan krijgt de lijst een vertekend beeld”, was de uitleg van een woordvoerder destijds.

Vrije keuze

De eerste jaren van de Top 2000 kon er alleen uit een van te voren samengestelde keuzelijst gestemd worden. In 2007 kwamen voor het eerst de ‘vrije keuzes’ erbij.

“Ik heb nog gezegd: zet Ede Staal dan op 634 en draai ‘m ’s nachts om half drie”, zegt Snijders. “De vraag was uiteindelijk of je de lijst echt door de luisteraar wil laten samenstellen of er als zender regie op wil houden. De eerste jaren zijn volledig onder regie van de muziekredactie gemaakt.” In 2008 werd er helemaal niet meer gestemd, omdat het een jubileumeditie was. Daarna waren kwamen vrije keuzes weer terug.

De nummers in de Top 2000 zijn in de beginjaren enigszins gemanipuleerd, erkende Kees Toering, voormalig zendermanager van NPO Radio 2, eind 2021 ook.

Uitzendduur

Inmiddels is het wel echt een lijst van heel Nederland geworden, vindt Snijders. “Bij andere zenders is de lijst vaak al klaar voordat de stembussen sluiten. De Top 2000 is wel echt een optelsom van alle stemmen.”

De uitzendingen van de populaire lijst begonnen de eerste jaren ‘pas’ op Tweede Kerstdag, om 00:00 uur. “De gedachte was: je wil niet dat tijdens het kerstdiner een hardrock-plaat gedraaid wordt”, zegt Snijders. “Maar door de vrije keuzes kwamen er meer nieuwe en langere nummers binnen, waardoor het niet meer lukte om alle nummers weg te draaien.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot