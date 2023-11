De 20-jarige Tygo Gauw gaat een poging doen om het wereldrecord radiomaken te verbreken. Dat Nederlandse record staat nu nog op 198 uur en is in handen van Giel Beelen, die er in 2014 het Guinness Book Of Records mee haalde. Tygo Gauw, radiomaker bij streekomroep Regio Noordkop in Den Helder, wil het record verbreken met 216 uur. Dat is negen dagen bijna onafgebroken radio maken.

Tygo gaat in augustus volgend jaar proberen om het wereldrecord te verbreken. Maar eerst moet de 20-jarige duizenden euro’s bij elkaar sparen, bedoeld voor onder meer het Guinness Book zelf. Ook is het de bedoeling dat er een voedingsdeskundige en psycholoog te hulp schieten tijdens de marathonuitzending.

“Het vraagt namelijk nogal wat van je geest en lichaam”, zegt Tygo in het Noordhollands Dagblad. “Ik heb wat stukken van Giel Beelen teruggelezen. Die vertelde dat hij op een gegeven moment echt aan het hallucineren was. Door de vermoeidheid. De komende periode hoop ik de mensen om me heen te verzamelen die me kunnen helpen om dit tot een succes te brengen.”

Foto: still Facebook