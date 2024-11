NPO Radio 2 heeft vanochtend het startschot gegeven voor de stemweek van de ‘Top 2000’. Nieuw dit jaar is dat luisteraars hun al ingestuurde lijstje nog de hele week kunnen aanpassen. Het idee daarachter is dat mensen die een favoriet nummer vergeten zijn, die alsnog kunnen toevoegen. Pas als de stemweek voorbij is, is het stemlijstje definitief.

Het startschot voor het stemmen werd vanochtend gegeven door Radio 2-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, samen met een aantal ‘Top 2000-baby’s’: luisteraars die tijdens de afgelopen 25 edities van de Top 2000 zijn geboren.

Stemmers kunnen tot vrijdag 6 december 16:00 uur door minimaal 5 en maximaal 35 nummers aan te dragen via nporadio2.nl. Tijdens de Stemfinaledag op 6 december wordt tussen 17:00 en 18:00 uur de top 10 bekendgemaakt van de Top 2000 van 2024. De hele lijst wordt onthuld op vrijdag 13 december.

De Top 2000 is traditiegetrouw tussen kerst en oudejaarsavond te horen.

Foto: NPO Radio 2