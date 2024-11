KRO-NCRV vulde twee jaar geleden nog acht uur in de dagprogrammering van NPO Radio 2: het hele blok tussen 14:00 en 22:00 uur was in handen van de omroep. Nu is daar nog maar twee uur van over. Vanaf januari verliest KRO-NCRV bovendien veel zendtijd in het weekend: de omroep houdt maar drie programma’s over. Ingewijden melden dat het chagrijn erover groot is. “We zijn gedecimeerd in zendtijd”, vertelt een van hen.

Afgelopen voorjaar verloor KRO-NCRV al het tijdslot tussen 14:00 en 16:00 uur, vanwege het vertrek van Gijs Staverman naar Radio 10. De omroep moest bovendien begin dit jaar afstand doen van het blok tussen 20:00 en 22:00 uur, het raakte daarvoor al het tijdslot tussen 18:00 en 20:00 uur op vrijdag kwijt, en begin vorig jaar ging de middagshow van Ruud de Wild naar PowNed.

Zendtijd in het weekend kwijt

En nu moet KRO-NCRV opnieuw relatief veel zendtijd inleveren. De omroep verliest vanaf januari het tijdslot tussen 07:00 en 10:00 uur in het weekend: de uren gaan naar Omroep MAX. Ook raakt KRO-NCRV de twee tijdsloten tussen 14:00 en 16:00 uur op vrijdag en zaterdag kwijt. Daar is nu nog Evelien de Bruijn te horen.

De omroep houdt 12 uur zendtijd per week over op Radio 2: ‘Het Oor Wil Ook Wat’ (18:00 tot 20:00 uur op werkdagen), Klaas van Kruistum (vrijdag 22:00 – 00:00) en Evelien de Bruijn (zondag 14:00 – 16:00). KRO-NCRV zou daarover zijn beklag hebben gedaan bij de NPO en haar ongenoegen hebben geuit.

Reactie KRO-NCRV

De omroep reageert zelf summier op vragen. “Er is inderdaad veel veranderd in onze radioprogrammering op NPO Radio 2, maar we zijn juist positief over de drie titels waarop we vanaf 2025 verder gaan bouwen. Daar zijn we trots op en daar gaan we de komende tijd invulling aan geven”, zegt een woordvoerder.

De NPO houdt het eveneens bij een korte reactie: “De vernieuwde programmering van NPO Radio 2 is tot stand gekomen in goede samenspraak met alle betrokken omroepen.”

Foto: RadioFreak.nl