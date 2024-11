Morad El Ouakili keert terug in de avond op NPO Radio 2. Hij moest het tijdslot tussen 20:00 en 22:00 uur eerder dit jaar inleveren na zijn vertrek bij BNNVARA, maar vanaf het nieuwe jaar gaat hij het programma voor PowNed presenteren. Daniël Lippens krijgt een programma op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14:00 en 16:00 uur op Radio 2. Oud-KINK-dj Tim op het Broek wordt niet genoemd in de nieuwe programmering.

Evelien de Bruijn verliest twee van haar drie programma’s in het weekend en is vanaf januari alleen nog op zondag tussen 12:00 en 14:00 uur te horen. Jasper de Vries, die nu nog op dat tijdslot te horen is, verdwijnt daarmee uit de programmering.

Tannaz Hajeby gaat vanaf januari voor Omroep MAX de weekendochtendshow op Radio 2 presenteren. Ze volgt Evert Duipmans op, die na 4,5 jaar de zender verlaat. Hij werd eerder door Marieke Elsinga als groot talent bestempeld, was met zijn vorige programma genomineerd voor de RadioFreak Awards en won in 2017 de Lokale Omroep Award voor Beste Radioprogramma, toen hij nog radiomaakte bij 1Twente in Enschede.

Jeroen van Inkel

De nieuwe ochtendshow in het weekend gaat vanaf januari een uur eerder van start: Tannaz maakt het programma van 6:00 tot 9:00 uur. Vervolgens is Jeroen van Inkel tot 12:00 uur te horen met ‘RinkeldeKinkel’.

Tannaz maakt nu nog tussen 4:00 en 6:00 uur een programma op Radio 2. Ze wordt opgevolgd door ‘NPO Campus-talent’ Sem Chouikha, die vanaf januari twee dagen te horen is, en door Thomas Hekker en Gijs Hakkert, die straks beiden één ochtend per week te horen zijn.

Paul Rabbering is met zijn 90’s-programma op vrijdagavond vanaf januari twee uur eerder te horen, van 20:00 tot 22:00 uur. Klaas van Kruistum is nieuw bij Radio 2. Hij gaat op vrijdag tussen 22:00 uur een middernacht een programma maken voor KRO-NCRV. Klaas was eerder jarenlang te horen op zondagavond op 3FM.

Tim op het Broek

Grote afwezige in de nieuwe programmering is Tim op het Broek. Hij zou een avondprogramma op Radio 2 gaan maken, maar werd door KINK aan zijn concurrentiebeding gehouden. Daardoor kan hij op z’n vroegst pas in april starten bij Radio 2. Of dat ook gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Tim is inmiddels al niet meer op KINK te horen: hij vertrok eind september bij de zender.

Nieuwe programmering vanaf januari:

Maandag t/m donderdag:

06:00 – 09:00 uur: ‘Jan-Willem Start Op’ – Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk i/d Vegte

09:00 – 12:00 uur: ‘Aan de Slag’ – Bart Arens

12:00 – 14:00 uur: ‘Annemiekes A-Lunch’ – Annemieke Schollaardt

14:00 – 16:00 uur: ‘Paul!’ – Paul Rabbering

16:00 – 18:00 uur: ‘De Wild in de Middag’ – Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur: ‘Het Oor Wil Ook Wat’ – Emmely de Wilt

20:00 – 22:00 uur: Morad El Ouakili

22:00 – 00:00 uur: ‘Dees Moet Je Horen!’ – Desiree van der Heiden

00:00 – 04:00 uur: ‘NPO Radio 2 Top 2000 dossier’ – non-stop

04:00 – 06:00 uur: Sem Chouikha (ma en di), Thomas Hekker (woe) en Gijs Hakkert (do)

Vrijdag:

06:00 – 09:00 uur: ‘Jan-Willem Start Op’ – Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk i/d Vegte

09:00 – 12:00 uur: ‘Aan de Slag’ – Bart Arens

12:00 – 14:00 uur: ‘Annemiekes A-Lunch’ – Annemieke Schollaardt

14:00 – 16:00 uur: ‘Hallo met Daniël’ – Daniël Lippens

16:00 – 18:00 uur: ‘Keur in de Middag’ – Eddy Keur

18:00 – 20:00 uur: ‘RinkeldeKinkel’ – Jeroen van Inkel

20:00 – 22:00 uur: ‘Pauls 90’s’ – Paul Rabbering

22:00 – 00:00 uur: Klaas van Kruistum

Zaterdag:

06:00 – 09:00 uur: ‘De T van Tannaz’ – Tannaz Hajeby

09:00 – 12:00 uur: ‘RinkeldeKinkel’ – Jeroen van Inkel

12:00 – 14:00 uur: ‘Spijkers met Koppen’ – Dolf Jansen en Willemijn Veenhoven

14:00 – 16:00 uur: ‘Hallo met Daniël’ – Daniël Lippens

16:00 – 18:00 uur: ‘Muziekcafé’ – Carolien Borgers

18:00 – 21:00 uur: ‘Soulnight met Corné’ – Corné Klijn

20:00 – 00:00 uur: ‘Soulnight met Shay’ – Shay Kruger

Zondag:

06:00 – 09:00 uur: ‘De T van Tannaz’ – Tannaz Hajeby

09:00 – 12:00 uur: ‘RinkeldeKinkel’ – Jeroen van Inkel

12:00 – 14:00 uur: ‘Evelien’ – Evelien de Bruijn

14:00 – 16:00 uur: ‘Hallo met Daniël’ – Daniël Lippens

16:00 – 18:00 uur: ‘Martine in de Middag’ – Martine Ten Klooster

18:00 – 20:00 uur: ‘De Verrukkelijke 15’ – Leo Blokhuis

19:00 – 21:00 uur: ‘Blokhuis’ – Leo Blokhuis

21:00 – 00:00 uur: ‘De Albumshow’ – Corné Klijn



Foto: Emma Pot | NPO Radio 2