De nummers in de Top 2000 zijn in de beginjaren enigszins gemanipuleerd. Dat stelt Kees Toering, voormalig zendermanager van NPO Radio 2, in het Dagblad van Het Noorden. “In de beginjaren werden langere nummers die niemand kent en die qua aantal stemmen gelijk stonden met andere, kortere nummers bewust in de nacht geprogrammeerd. Om die prime time te draaien vonden we onhandig, want dan gaan mensen weg.”

Ook kozen de makers van de Top 2000 ervoor om de lijst destijds altijd met een uptempo nummer te beginnen. “Dat was één van de radiowetten”, zegt Koering, die benadrukt dat het manipuleerden van de lijst ‘na een paar jaar stopte’. “De populariteit van de Top 2000 was ondertussen al zo groot dat de volgorde van platen totaal geen invloed had op het luistergedrag.”

Verjongen

De nu 67-jarige Toering stond aan de wieg van de Top 2000, die in 1999 voor het eerst werd uitgezonden. Kees vertrok in het najaar van 2014 bij Radio 2. Hij erkent dat de zender veranderd is ten opzichte van een aantal jaar terug. “Het zou slecht zijn als Radio 2 nu precies hetzelfde zou klinken als 10 of 15 jaar geleden”, aldus Kees in de krant.

“Je moet blijven verjongen, ook al gaat het nog zo goed. Daarom heb ik in mijn laatste jaar nog dj’s als Wouter van der Goes, Gijs Staverman en Bart Arens op de zender weten te krijgen”, zei Kees vorig jaar in een interview met deze site.

Foto: NPO