Radio4All heeft op alle opstelpunten die horen bij zijn FM-kavel de zenders in gebruik genomen. Daarmee is het radiostation in het hele uitzendgebied te ontvangen. Dat bestaat uit de Randstad, Friesland/Drenthe en een aantal steden in het oosten en zuiden.

Eigenaar Joost Zuurbier betaalde 6,1 miljoen euro voor kavel A8, het FM-pakket dat tot september in handen was van Sublime. Het kavel bestaat uit 16 locaties waar een zendinstallatie geplaatst moest worden. Daarvoor heeft het radiostation Radio Netwerk Nederland, het bedrijf van Radio NL-baas Nico Silvius, in de arm genomen. Die heeft de installatie van het FM-netwerk afgerond, laat Radio4All weten.

Giel Beelen, Creatief Directeur van Radio4All, laat weten: “Radio4All blijft nog heel even ons experimenteerplatform, een voorproefje van wat we begin volgend jaar echt gaan doen. We zijn verheugd dat nu alle zenders actief zijn. Dit vergroot ons bereik enorm, vooral omdat de laatste zender op Lopik is toegevoegd. Ondanks de uitdagingen met storm en regen deze maand, zijn we dankbaar dat onze partner uit Sneek erin is geslaagd alles op tijd te leveren zodat we in de Randstad goed op de 90.7 FM te beluisteren zijn.”

Programmering en muziek

Radio4All werkt ondertussen uit het uitbreiden van de programmering. De plannen om in het nieuwe jaar de definitieve programmering in gebruik te nemen lijken uitgesteld. In het eerste kwartaal van 2024 blijft het radiostation “experimenten”, zoals Giel Beelen het noemt.

Er wordt ondertussen gewerkt aan het opzetten van een advertentiesysteem waarmee adverteerders kunnen bieden op zendtijd. Ook wordt de definitieve studio in Amsterdam gebouwd. De Lofi-muziek die in eerste instantie te horen was op Radio4All wordt eind deze week vervangen door wat het station “Happy Beats” noemt.

Het radiostation heeft Daniël Nussbaum aangetrokken als operationeel manager met als doel om zich te richten op jongeren. “Deze generatie beschouwt radio als een verlengstuk van sociale media. Daniël is zelf GenZ en bekend van TikTok Radio. Hij zal met zijn passie voor sociale media én radio de toch wat conservatieve radiowereld opschudden en het nieuwe platform het juiste gezicht geven”, laat Radio4All weten.