Eddy Keur zegt met meerdere radiostations in gesprek te zijn voor een eigen radioshow. Maar het liefst blijft Eddy bij de NPO, zegt hij in de podcast ‘Dit was de Radio’. “Ik wil graag bij de NPO blijven, omdat ik het een heel warm bad vind. Ik heb er allerlei mensen leren kennen en ik dacht: zo kan het dus ook. Daar voel ik me enorm senang bij.”

Eddy presenteert sinds maart de middagshow op NPO Radio 2, als tijdelijke vervanger van Ruud de Wild. Die ‘invalklus’ houdt in september op. “Ik sluit helemaal niet uit dat ik alsnog voor een commercieel avontuur zou kiezen, maar het voelt nu wel heel lekker bij de NPO. Ik heb me nog nooit zo gewaardeerd gevoeld in m’n leven. Ik voel me meer op m’n plek, misschien wel omdat ik hier vandaan kom”, aldus Eddy, die in de jaren tachtig bij de NPO zijn eerste radioprogramma’s maakte.

Welk station?

Een vaste plek op Radio 2 ziet Eddy wel zitten. “Radio 2 is, met hoe ik presenteer, nog wel steeds mijn zender. Radio 5 is een grote, groeiende zender, maar daar kan ik denk ik minder m’n ei kwijt. Ik denk dat ik meer voor Radio 2 geschikt ben. Een tijdslot maakt me niet zo enorm veel uit, als het in de zomertijd nog maar licht is buiten.”

Eddy, die onlangs stopte met zijn weekendprogramma op NH Radio, zegt nog veel liefde voor het vak te hebben. “Het is ontzettend leuk om radio te maken. Daarom ben ik bij de regionale gegaan, want ook dat is de publieke omroep. Ik kijk nu vanuit ‘landelijk’ ook helemaal niet neer op de regionale omroep; ik geef honderd procent om beide.”

Foto: NH Radio