NRC Vandaag is de meest gedownloade podcast in de maand mei. Dit blijkt uit de lijst met Podcast & Audio on demand van NLO die het vanaf nu maandelijks gaat rapporteren.

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) gaat vanaf nu maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand rapporteren. Deze nieuwe standaard is toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu nog niet zijn aangesloten bij NLO. De eerste toplijst van de NLO Podcast & Audio on demand Standaard over de maand mei is vandaag verschenen.

Positie Audiotitel Mediabedrijf Gem aantal downloads per week Gem. aantal gebruikers per week Terug luister radio 1. NRC Vandaag NRC Media 305778 114999 Nee 2. De Dag NPO Radio 1 150214 41372 Nee 3. Eerst dit NPO Radio 5 137059 47047 Nee 4. NOS Met het Oog op Morgen NPO Radio 1 134657 33903 Ja 5. De Jortcast NPO Radio 1 86140 38004 Nee 6. NRC Onbehaarde Apen NRC Media 71184 36460 Nee 7. De Stemming van Vullings en Van der Wulp NPO Radio 1 68209 44214 Nee 8. Nooit meer Slapen NPO Radio 1 53963 14413 Ja 9. Daders NPO Radio 1 53379 28981 Nee 10. NRC Haagse Zaken NRC Media 51565 34584 Nee

Bekijk hier de gehele lijst van de maand mei.

De NLO Podcast & Audio on demand Standaard heeft tot doel om een marktstandaard neer te zetten die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers levert. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten met de honderd meest gedownloade titels.

NLO streeft ernaar om zoveel mogelijk podcast producenten en netwerken aan te laten sluiten. Aan de eerste toplijst doen verschillende mediabedrijven mee. Naast NPO, DPG Media, Talpa Network, FD Mediagroep, NRC Media en Digital Network, zijn dat ook enkele buitenlandse partijen met Engelstalige podcasts, zoals Stitcher Media / SXM Media, Audioboom, Wondery Brand Partnerships en AdLarge/cabana.