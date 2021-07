Tientallen medewerkers van RTV Noord hebben een brandbrief gestuurd aan de ondernemingsraad van de regionale omroep. Het personeel zegt niet achter de nieuwe koers en organisatie van de noordelijke omroep te staan. Volgens Dagblad van het Noorden is de brandbrief ondertekend door zeker zeventig personeelsleden.

De medewerkers zeggen zich ‘ernstig zorgen te maken’ over de ontwikkelingen binnen de omroep, zowel over de journalistieke als de organisatorische koers. Het omroeppersoneel zegt een toenemende angstcultuur te signaleren op de werkvloer. Die angstcultuur zou voortvloeien uit het gedwongen vertrek van een aantal medewerkers.

Hoofdredacteur Mischa van den Berg is in overleg met de directeur van RTV Noord vervroegd met vakantie gegaan. “Ik zit helemaal kapot en moet op de een of andere manier zien rust in mijn hoofd en lichaam te krijgen, weer te slapen. Dat lukt nog niet. Het is een fysieke reactie op een stresssituatie die ik nog niet eerder ervaren heb”, schrijft de hoofdredacteur in een brief aan het personeel, aldus het dagblad.