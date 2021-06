Ruud de Wild keert in september weer volledig terug op NPO Radio 2, mits hij dan voldoende hersteld is. Dat zegt zijn vervanger Eddy Keur in de krant Gooi- en Eemlander. “In principe keert Ruud terug na zijn vakantie, maar als hij zich in juli of augustus al goed genoeg voelt, dan maak ik met alle liefde eerder plaats. Het is zijn show. Ik ben slechts een vervanger”, aldus Eddy.

Ruud stopte eind maart voorlopig met het presenteren van zijn middagshow op Radio 2. Bij de jock was darmkanker geconstateerd. Ruud moest onder het mes en het herstel van die operatie vergde maanden. Halverwege april liet Ruud weten dat alle operaties geslaagd waren en dat hij schoon is.

Nieuwe uitdaging

Vervanger Eddy Keur zegt in de regionale krant ook op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. “Ondertussen ben ik met meerdere publieke en commerciële omroepen in gesprek over een nieuw radio-avontuur. Daar wil ik echter pas iets over kwijt als Ruud weer terug in het zadel zit. Uit respect voor de man die mij het vertrouwen gaf en zelf alle tijd nodig heeft om op volle kracht te kunnen terugkeren.”

Eddy kondigde afgelopen week aan dat hij stopt met zijn weekendprogramma op NH Radio. KRO-NCRV heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek, nog niet gereageerd op vragen over de terugkeer van Ruud de Wild bij Radio 2.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2