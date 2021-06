Eddy Keur stopt met zijn radioprogramma in het weekend op NH Radio. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in zijn show. “Het ligt aan mij hoor, want ik had het bij 538 na 350 afleveringen ook. Dat ik het wel een beetje had gezien.” Toch gaat Keur niet weg bij NH. Hij gaat voor televisie aan de slag.

Keur presenteerde zijn radioprogramma de afgelopen vier jaar op NH Radio. Eerst op vrijdag en zaterdag. Later kwam daar de zondag bij. Tegenwoordig is Keur te horen op zaterdag van 12:00 uur tot 15:00 uur. Daar komt na de 361e aflevering een einde aan. “Het is een hele mooie periode geweest”, zegt Keur. “Ik heb heel veel mooie kansen gekregen hier bij NH Radio, die ik ook met veel liefde heb aangenomen.”

NPO Radio 2

Keur vervangt al een paar maanden Ruud de Wild op NPO Radio 2. Dat blijft ook zo tot begin september. “Ik doe nu ook de NPO erbij. En nou maar eens even kijken wat daar eventueel nog voor kansen liggen.” Hij gaf al eerder aan dat die klus naar meer smaakt.

De laatste show van Eddy Keur op NH Radio is volgende week. “Want ik had nog een hele hoop vakantiedagen.” Wie Eddy Keur daarna opvolgt, is nog niet bekend.

