Morad El Ouakili kreeg afgelopen januari het tijdslot tussen 20:00 en 22:00 uur op NPO Radio 2, vanwege het vertrek van Frank van ’t Hof naar Radio Veronica. In juni verloor hij zijn radioprogramma vanwege onenigheid bij BNNVARA.

De radiomaker stapte vervolgens over naar PowNed. Voor die omroep is hij vanaf januari weer in de avonduren, van 20:00 tot 22:00 uur, te horen op Radio 2.

Het moet een bijzonder jaar voor je geweest zijn?

“2024 was een bewogen jaar, maar met een heel positieve afloop. Het werd me gedurende het jaar steeds duidelijker op welke manier ik het beste functioneer als maker. De samenwerking met PowNed sluit daar precies op aan en ik ben dan ook dankbaar dat ik samen met PowNed mezelf verder ga ontwikkelen als radiomaker op het tijdslot tussen acht en tien.”

Hoe kijk je terug op je vertrek bij BNNVARA, was dat moeilijk?

“De manier waarop het gelopen is betreur ik, maar ik ben BNNVARA dankbaar voor de samenwerking en kansen die in het verleden gecreëerd zijn. Ik geloof dat dingen niet voor niets gebeuren in het leven en heb nu de vrijheid om mezelf ook op andere plekken en manieren te kunnen ontwikkelen en dat is me heel veel waard.

PowNed heeft vandaag de dag een hele mooie dj-stal en daar ben ik maar al te graag onderdeel van. Ook geeft PowNed me de ruimte om op andere vlakken verder te groeien.”

“Natuurlijk is het jammer dat er zoveel goede radiomakers tegelijkertijd vertrekken”

Er is dit jaar veel veranderd bij Radio 2 vanwege het vertrek van Gijs Staverman, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Hoe was dat voor het dj-team van Radio 2, dat er in korte tijd zoveel grotere namen vertrokken?

“Het is natuurlijk jammer dat er zoveel goede radiomakers tegelijkertijd vertrekken, maar ook dat hoort bij ons vak. En zeker na de frequentieveiling was de kans groot dat er geschoven ging worden. We waren en zijn een heel hecht team met veel liefde voor radio en in het bijzonder voor NPO Radio 2. De dj’s die weg zijn gegaan, zijn medeverantwoordelijk voor het stevige fundament van NPO Radio 2 waarop het deels nieuwe team verder kan bouwen.”

De luistercijfers van Radio 2 zijn, ondanks het vertrek van de drie bekendere namen, nog steeds goed. Wat zegt dat volgens jou?

“Dat zegt dat NPO Radio 2 een ijzersterk merk is waar je als luisteraar echt onderdeel bent van de zender. De luisteraar is loyaal en dat komt omdat niemand bij NPO Radio 2 groter is dan de zender. We doen het echt met elkaar. Iedereen op zijn of haar unieke manier.

De verbinding met de luisteraar heb ik al vanaf het begin als iets bijzonders ervaren bij Radio 2. Toen ik stopte bij BNNVARA kreeg ik ontzettend veel berichtjes van luisteraars. Ze leefde echt met me mee, ook weer toen laatst bekend werd dat ik vanaf januari weer te horen ben tussen 20:00 en 22:00 uur en ik de Top 2000 weer mag presenteren.”

“Ik hou van radio maken, dat heb ik de afgelopen maanden echt gemist”

Vanaf januari ben je weer te horen tussen 20:00 en 22:00 uur op Radio 2. Hoe gaat je programma eruit zien?

“We zijn druk bezig met de voorbereidingen en de balans tussen muziek en gesproken woord. Het item ‘de ballen van Morad’ krijgt zeker weer een vaste plek in het programma. Een mooie combinatie van interactie met de luisteraar, maar waar muziek de basis is. De nieuwe vormgeving is in de maak en sluit naadloos aan op het programma, de zender en omroep. Het heeft net wat meer ballen. En ik ga het programma weer maken met Lisa. Dat is mij ook veel waard, want we weten wat we aan elkaar hebben.”

Welk tijdslot op Radio 2 zou je over pak ‘m beet 5 jaar heel graag willen presenteren? Een ochtend- of middagshow wellicht?

“Ik hou van radio maken, dat heb ik de afgelopen maanden echt gemist. Ik wil me vooral focussen op mijn ‘nieuwe’ programma en naast radio zien jullie me ook op tv, voor onder andere RTL Boulevard. Ik vind het mooi dat dit naast elkaar kan bestaan, want dat was één van mijn ambities. In 2025 wil ik dat echt gaan waarmaken.”

Welke zender is er in december 2025 marktleider?

“Eind december is dat NPO Radio 2 natuurlijk, dankzij de Top 2000.”

