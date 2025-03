Laila Frank gaat het radioprogramma ‘Bureau Buitenland’ presenteren op NPO Radio 1. Vanaf maandag 21 april presenteert ze het programma afwisselend met Sophie Derkzen en Tim de Wit. In ‘Bureau Buitenland’, dat dagelijks van 13:30 tot 14:00 uur te horen is, wordt internationaal nieuws behandeld met bijvoorbeeld interviews en reportages.

Laila, journalist en Amerikadeskundige, zegt dat de huidige internationale ontwikkelingen ‘schreeuwen om duiding en context’. “Bureau Buitenland is wat mij betreft een van de meest urgente programma’s van dit moment. Mijn kennis over de Verenigde Staten neem ik mee, maar juist nu is het belangrijk om de verbinding met de rest van de wereld te willen zien. Bureau Buitenland is de aangewezen plek daarvoor”, zegt ze.

Straks ook op tv

De kersverse presentator werkte veertien jaar als campagnespecialist en politiek adviseur. Tegenwoordig schrijft ze voor media als De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland en schuift ze aan in talkshows en bij nieuwsprogramma’s. Onlangs maakte ze de podcast ‘Welkom in Washington’. Laila woont zowel in de VS als in Nederland.

‘Bureau Buitenland’ is vanaf april ook elke zondag te zien op tv. Tim de Wit en Sophie Derkzen bespreken daarin het wereldnieuws. “Met gasten die ons op een deskundige en begrijpelijke manier meer grip geven op de snel veranderende wereld”, aldus de VPRO.

Foto: RadioFreak.nl