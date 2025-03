Stephan Komduur, die op vrijdag ‘De Nieuws BV’, presenteert op NPO Radio 1, is kritisch op zijn eigen zender. “Het is een misverstand dat jonge mensen zoals ik alles in 40 seconden moeten kunnen snappen. Ook wij hebben behoefte aan verdieping en die biedt NPO Radio 1 naar mijn smaak te weinig”, zegt de 30-jarige presentator tegen Villamedia.

Stephan vindt dat Radio 1 te veel is doorgeschoten naar één kant. “Het is voor het overgrote deel eerstelijnsnieuws wat je hoort. Natuurlijk heb je genoeg podcasts waar je verdieping kunt vinden, maar ik vind dat de radio dat ook moet bieden.”

BNNVARA

De presentator won in 2022 de Philip Bloemdal Prijs voor presentatietalent van het jaar. Stephan voelt zich thuis bij BNNVARA, zegt hij. “Ik verbaas me er altijd over hoe makkelijk collega’s van de ene naar de andere omroep gaan, alsof ze inwisselbaar zijn.”

Hij vervolgt: “Voor mij is het progressieve profiel van BNNVARA erg belangrijk. Mijn ouders waren ooit allebei krakers en ik ben in een woongroep geboren. Dus dat progressieve is me echt met de paplepel ingegoten. BNNVARA is een beetje als familie voor mij.”

