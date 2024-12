Het nieuws dat Sam Hagens het NPO Radio 1-programma ‘Goed Ingelichte Kring’ overneemt van Chazia Mourali, kwam voor Chazia als een verrassing. “Ik hoorde twee, drie weken geleden dat ik zou stoppen en ik was verrast, omdat mij iets anders was verteld.”

Vannacht vertelde de presentatrice in het programma ‘Mischa!’ op NPO Radio 1 dat ze “verdrietig” en “verbijsterd” is door het besluit. “Maar ik had deze zes jaar ook niet meegemaakt kunnen hebben. Ik ben er zo trots op.”

In het persbericht over de komst van Sam spreekt PowNed haar dank uit aan Chazia “voor haar jarenlange toewijding en inzet voor het programma”. Op 21 december is haar laatste uitzending.

Foto: Videostill EO / YouTube