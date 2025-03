Het populaire radiospel de ‘Introrally’, uit de ochtendshow van NPO Radio 2, is nu ook via een eigen app te spelen. De app werkt hetzelfde als het spel op de radio: de speler krijgt vijf intro’s te horen, die telkens twee seconden korter worden. Het spel begint met tien seconden en de muziekcategorie verandert dagelijks. Er zijn categorieën als Top 2000, de jaren 80, Zeroes, Nederlandstalig en dieren.

Ochtendshow-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben de app gemaakt als cadeautje aan de luisteraars, die het programma tot twee keer toe verkozen tot beste radioprogramma. Het Introrally-spel is online gratis te spelen via introrally.nl en te downloaden in de Google- en Apple-store.

“Wie jarig is trakteert en wij gaan trakteren”, vertelt Jan-Willem op de site van Radio 2. “Het is lang geleden dat ik zenuwachtig was voor m’n eigen verjaardag. Dat had je vroeger als kind, dat je ’s avonds niet kon slapen, omdat je op die ene speelgoedauto hoopte. En ik had dat nu weer, omdat we een verrassing hebben voor al onze luisteraars.”

