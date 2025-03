NPO 3FM-dj Jamie Reuter heeft een documentaire gemaakt over haar schuldgevoelens nadat ze twee keer was verkracht. Daarin spreekt de ze therapeuten, mannen, vriendinnen en lotgenoten en ontdekt de dj dat veel andere verkrachte vrouwen ook het gevoel hebben dat ze het ‘over zichzelf hebben afgeroepen’.

“Doordat ik er echt in heb moeten duiken, experts me hebben geholpen en ik met mensen heb gesproken die deze ervaring delen heb ik de situatie beter een plek kunnen geven”, zegt Jamie over de documentaire ‘Had dan nee gezegd’. “Ik leerde om het bespreekbaar te maken met mijn omgeving, iets wat eerst niet gebeurde, dat gaf me ontzettend veel rust. Het grootste cadeau is wel dat ik mezelf niet meer de schuld geef.”

De documentaire ‘Had dan nee gezegd’ is op 3 april om 21.15 uur te zijn bij NPO 3.

Foto: BNNVARA