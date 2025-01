Maarten van Rossem is boos op Edwin Evers. De 81-jarige historicus en jurylid van het programma ‘De Slimste Mens’ baalt ervan dat hij regelmatig geïmiteerd wordt in het vrijdagmiddagprogramma van de dj. “Wat is dit nou voor pure flauwekul?”, zegt hij in zijn eigen podcast.

“Mensen worden gewoon bij de neus genomen. Ik ben daar niet, ik heb nooit iets gedaan aan het programma van Edwin Evers. En heb ook niet gezegd dat ik het prettig zou vinden om daar m’n mening te geven.”

De 538-dj heeft op vrijdagmiddag een soort stamtafel waar bekende Nederlanders zogenaamd de week doornemen. Ook Maarten van Rossem zit daar regelmatig bij. “Zal ik eens een advocaat bellen om te vragen of het allemaal wel in de haak is dat Edwin Evers mij daar nadoet?”

Oproep

Hij doet zelfs een oproep aan Edwin Evers. “Het is gewoon kinderachtig. Edwin Evers, wil je ermee ophouden? Wil je mij er gewoon uitgooien? Heb er geen behoefte aan en vind het ook niet leuk. Ik meen het serieus: gooi mij eruit.”

Foto: Radio 538