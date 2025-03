Het instorten van de Wilhelminatoren in Valkenburg heeft de afgelopen dagen te veel media-aandacht gekregen. Dat zeiden de Amsterdamse journalisten Mandy Woelkens (Omroep Zwart) en Hugo Logtenberg (NRC) in ‘Het Mediaforum’ op NPO Radio 1. Via social media beklagen mensen zich over die ‘Randstad-praat’ op Radio 1. “Deze houding is fnuikend voor het brede draagvlak van de journalistiek”, vindt journalist Lara Billie Rense.

De Wilhelminatoren in Zuid-Limburg, een rijksmonument, stortte afgelopen weekend in. “Voor m’n gevoel is er heel veel aandacht naartoe gegaan”, zei Mandy Woelkens, presentator van Omroep Zwart, op Radio 1. “Maar anderzijds kan ik het ook wel begrijpen: als zoiets in de Randstad gebeurt, dan zou het er ook de hele tijd over gaan.”

Hugo Logtenberg, journalist bij NRC, zei: “Het is niet de Notre-Dam die vergaan is. Come on, goed dat er aandacht voor is, maar door.” Alida Dors, theatermaker uit eveneens Amsterdam, voegde eraan toe: “Het is toch geen komkommertijd?”.

‘Trend is zorgwekkend’

Lara Billie Rense, al jarenlang presentator op Radio 1, reageert op de uitzending met: “We gaan nog eens ten onder aan onze randstedelijke zelfgenoegzaamheid. De hoofdstad is nog steeds voor veel collega’s de maat der dingen. Het leed dat de Valkenburgers ervaren, wordt gebagatelliseerd. Deze houding is fnuikend voor het brede draagvlak van de journalistiek en leidt tot een verarming van het journalistieke landschap, en daarmee ook van de kwaliteit van de verslaggeving. De trend is zorgwekkend.”

Wilma Haan, adjunct-hoofdredacteur bij de NOS, reageert met: “Erg met je eens”, waarna ze benadrukt dat er bij de NOS “wel veel terechte verslaggeving is/was”. Ook andere journalisten reageren met verbazing op de uitzending van ‘Het Mediaforum’.

Eerder zei Roos Abelman, presentator van het ‘Mediaforum’ op Radio 1, dat de macht van de microfoon “vooral in de Randstad ligt”. En de voormalig zendermanager van de nieuwszender wilde juist meer het geluid van de regio laten horen. Of dat met ‘Het Mediaforum’ van gisteren gelukt is, betwijfelen collega’s.

