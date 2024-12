Vanwege de feestdagen passen veel radiostations al sinds begin deze week hun programmering aan. De meeste ochtend- en middagshows worden gepresenteerd door vervangers en er zijn speciale programma’s te horen. Met de Kerstdagen zelf hebben alle zenders aangepaste programmeringen en speciale uitzendingen. We hebben een overzicht gemaakt van wat je waar kunt beluisteren.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 houdt met de kerstdagen overdag de normale programmering aan. Wel is op Eerste Kerstdag om 13:00 uur de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander te horen.

Op Kerstavond en beide Kerstdagen vervalt ’s avonds ‘Langs de Lijn En Omstreken’. In plaats daarvan zijn er uitzendingen van ‘Het Marathoninterview’ van de VPRO te horen tussen 20:30 en 23:00 uur. Het gaat om de volgende gesprekken:

Dinsdag 24 december: Sophie Derkzen in gesprek met hoogleraar John Morijn

Woensdag 25 december: Eva Koreman in gesprek met schrijver Marion Donner

Donderdag 26 december: Nadia Moussaïd in gesprek met onderzoeker Erella Grassiani

NPO Radio 2

Uiteraard is op NPO Radio 2 tijdens de Kerst de ‘Top 2000‘ te horen. Voordat de lijst begint, is op Kerstavond tussen 18:00 en 23:00 uur de ‘NPO Radio 2 Top Kerst’ te horen. Deze top 69 van kerstplaten wordt tussen 18:00 en 21:00 uur gepresenteerd door Martine ten Klooster en tussen 21:00 en 23:00 uur door Daniël Lippens.

Van 23:00 uur wordt de ‘Top 2000’ geopend met een openingsshow onder leiding van Bart Arens, opgenomen in de Stadsschouwburg Haarlem. De show is tegelijkertijd op NPO 3 te zien. Vervolgens draait Desiree van der Heiden om middernacht de nummer 2000 uit de lijst van dit jaar: ‘I Sat By The Ocean’ van Queens Of The Stone Age.

Het presentatieschema van de Top 2000 is dit jaar als volgt:

00.00 – 02.00 uur: Desiree van der Heijden

02.00 – 04.00 uur: Daniël Lippens

04.00 – 06.00 uur: Jasper de Vries

06.00 – 08.00 uur: Tannaz Hajeby

08.00 – 10.00 uur: Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur: Bart Arens

12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur: Paul Rabbering

16.00 – 18.00 uur: Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur: Emmely de Wilt

20.00 – 22.00 uur: Morad El Ouakili

22.00 – 00.00 uur: Jeroen van Inkel

NPO 3FM

Op Kerstavond om 20:00 uur eindigt de 22e editie van ‘3FM Serious Request’. Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman verlaten na een week radiomaken het Glazen Huis in Zwolle en de eindstand wordt bekend. Het doel waar dit jaar geld voor in wordt gezameld in Metakids.

Aansluitend is tussen 20:00 en 22:00 uur ‘3FM Serious Request Afterparty’ te horen, gepresenteerd door Annan Verboom. Wat de invulling van die uitzending precies is, is niet bekend. Om 22:00 uur start vervolgens de ‘Top Serious Request’ van de meest aangevraagde platen van deze editie. Sebastiaan Ockhuysen neemt de eerste vier uur voor zijn rekening. Die lijst is vervolgens tot en met oudejaarsdag te horen.

De presentatie van de ‘Top Serious Request’ is als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u-02:00u: Sebastiaan Ockhuysen

02:00u-06:00u: Bas van Schaik

06:00u-10:00u: Obi Raaijmaakers

10:00u-14:00u: Ivo van Breukelen

14:00u-18:00u: Yoeri Leeflang

18:00u-22:00u: Vera Siemons

22:00u-00:00u: Sebastiaan Ockhuysen

Tweede Kerstdag

00:00u-02:00u: Sebastiaan Ockhuysen

02:00u-06:00u: Maikel van Duinen

06:00u-10:00u: Mark van der Molen

10:00u-14:00u: Jamie Reuter

14:00u-18:00u: Andres Odijk

18:00u-22:00u: Mark van der Molen

22:00u-00:00u: Sebastiaan Ockhuysen

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt tijdens Kerst zoveel mogelijk de reguliere programmering. Wel worden sommige programma’s gepresenteerd door vervangende presentatoren. Eerste Kerstdag is tussen 14:00 en 16:30 uur ‘Kerstmatinee’ te horen, gepresenteerd door Selma van Dijk.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 volgt is op beide Kerstdagen de normale programmering te horen. Wel hebben een aantal programma’s een invalpresentator. Zo presenteert Henry Schut de ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’ en valt Jan Paparazzi in voor Hans Schiffers bij de ‘Arbeidsvitaminen’ tussen 9:00 en 12:00 uur.

Qmusic

Qmusic heeft op beide Kerstdagen een aangepaste programmering, waarbij de gepresenteerde programma’s pas om 9:00 uur starten en ’s avonds om 21:00 uur de non-stop weer begint. De programmering wordt volledig gevuld door dj’s uit de weekend- en nachtprogrammering en daarnaast is Martijn Biemans weer een keer te horen bij het radiostation. De programmering is als volgt:

Eerste Kerstdag

09:00u-12:00u: Martijn Biemans

12:00u-15:00u: Tom & Judith – Tom van der Weerd & Judith Eijk

15:00u-18:00u: Kerst Top 40 – Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Cain Slobbe

Tweede Kerstdag

09:00u-12:00u: Jorien Renkema

12:00u-15:00u: Bas van Nimwegen

15:00u-18:00u: Joey van der Velden

18:00u-21:00u: Vincent Pronk

JOE

Op JOE vervalt de normale programmering en is op beide Kerstdagen tussen 9:00 en 17:00 uur ‘Kerst vier je met JOE’ te horen. Het is onduidelijk of er tijdens uren presentatie te horen. Daarbuiten is er sowieso non-stop muziek te horen.

Radio 538

Radio 538 heeft met Kerst een aangepaste programmering, die grotendeels lijkt op de zondagprogrammering:

Eerste Kerstdag

00:00u-03:00u: Kylian van Luijt

03:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Onbekend

12:00u-15:00u: Jordi Warners

15:00u-18:00u: Dylan Boet

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Marnix Westerhuis

Tweede Kerstdag

00:00u-03:00u: Kylian van Luijt

03:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Marnix Westerhuis

12:00u-15:00u: Lindo Duvall

15:00u-18:00u: Martijn La Grouw

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Floris Molenaar

Radio 10

Op Radio 10 is vanavond, even voor 19:00 uur, de ontknoping te horen van de ‘Top 4000’. De presentatie is in handen van Gijs Staverman. Vervolgens pakt Radio 10 voor Kerstavond de reguliere programmering op.

Op Beide Kerstdagen is op Radio 10 een uitgeklede programmering te horen met enkel tussen 9:00 en 18:00 uur gepresenteerde programma’s. De programmering is als volgt:

Eerste Kerstdag

09:00u-12:00u: Albert-Jan Sluis

12:00u-15:00u: Dennis Verheugd

15:00u-18:00u: Wouter Kooiman

Tweede Kerstdag

09:00u-12:00u: Silvan Stoet

12:00u-15:00u: Jan-Paul Grootentraast

15:00u-18:00u: Jules van Hest

Sky Radio

Op Sky Radio is, niet verrassend, non-stop Kerstmuziek te horen. De zender noemt zich dan ook ieder jaar in december ‘The Christmas Station’. Op Eerste Kerstdag is van 13:00 tot 16:00 uur de ‘Sky Radio Christmas Top 50’ te horen.

Radio Veronica

Radio Veronica start op Eerste Kerstdag met het uitzenden van de ‘Top V-1000‘. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000′ van Radio 2 staan. Voor de presentatie is de programmering aangepast. Opvallend is dat Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, die werden ingezet bij de promotie van de lijst, niet te horen zijn als presentatoren.

De programmering is als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u-04:00u: Non-stop

04:00u-06:00u: The Warming Up – Ferry Oomen

06:00u-09:00u: Ekdom in de Morgen – Niek van der Bruggen

09:00u-10:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Sander Hoogendoorn

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen

19:00u-21:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade

21:00u-22:00u: Gijs Alkemade

22:00u-00:00u: Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u-04:00u: Non-stop

04:00u-06:00u: The Warming Up – Ferry Oomen

06:00u-09:00u: Ekdom in de Morgen – Niek van der Bruggen

09:00u-10:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Sander Hoogendoorn

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen

19:00u-21:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade

21:00u-00:00u: Non-stop

SLAM!

SLAM! zendt sinds afgelopen weekend elke dag tussen 9:00 en 17:00 uur ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ uit. Ook op beide Kerstdagen is dit mixprogramma te horen. “Get ready for the lunch en wees voorbereid op een trip down memory lane, want de playlist gaat alle kanten op. Van clubknallers uit de 00’s, naar hiphopbangers uit de 90’s, dikke hits van nu, maar ook typische guilty pleasures”, zegt SLAM! erover.

Thomas van Empelen, Marijn Oosterveen en Patrick Wolda nemen de presentatie op zich tijdens Kerst. De overige uren is non-stop muziek te horen.

100% NL

100% NL heeft op beide Kerstdagen een aangepaste programmering, met twee gepresenteerde tijdsloten. Op Eerste Kerstdag is Erik van Roekel te horen tussen 10:00 en 14:00 uur en de ‘Kerst Top 50’ met Colin Banks wordt uitgezonden tussen 14:00 en 18:00 uur. Op Tweede Kerstdag zijn op dezelfde tijden Stephan Jacobs en Barry Paf te horen. De overige uren zijn non-stop.

Sublime

Sublime zendt sinds afgelopen weekend non-stop ‘kersthits met soul’ uit. Deze muziekmix is ook op Kerstdagen te horen.

Yoursafe Radio

Yoursafe Radio publiceert geen programmering. Het is daardoor niet bekend wat er met Kerst te horen is.

KINK

KINK zendt met Kerst non-stop muziek uit volgens het normale format van KINK. De enige uitzondering is het programma ‘KINK Christmas Kids’ dat op Eerste Kerstdag van 12:00 tot 15:00 uur te horen is. Michiel Veenstra presenteert deze speciale uitzending waarin verzoekjes van kinderen te horen zijn.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt op beide Kerstdagen podcasts en herhalingen van themaprogramma’s uit. Op de uren dat normaalgesproken live nieuwsprogramma’s te horen zijn worden delen van de ‘Nieuws Top 150’ herhaald.

Foto: Unsplash / Sean Ferigan