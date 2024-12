Op Radio 10 is morgen de ontknoping te horen van de ‘Top 4000’. De lijst zorgt al meer dan twee weken voor torenhoge luistercijfers bij Radio 10: de zender is zelfs marktleider in de twee laatste metingen. De ‘Top 4000’ wordt morgen op een bijzondere manier afgesloten: elke Radio 10-dj presenteert dan namelijk één uur van de lijst.

De ‘Top 4000’ is sinds eind november te horen op Radio 10. Morgenavond, kerstavond, is even voor 19:00 uur de nummer één te horen. Gijs Staverman sluit het laatste uur van de lijst af. In de uren daarvoor is elk uur een andere dj te horen. Alleen Lex Gaarthuis maakt morgen twee uur lang radio op Radio 10, van 6:00 tot 8:00 uur.

Presentatieschema ontknoping Top 4000:

6:00 – 8:00 uur: Lex Gaarthuis

8:00 – 9:00 uur: Jan-Paul Grootentraast

9:00 – 10:00 uur: Robert Feller

10:00 – 11:00 uur: Martijn Kolkman

11:00 – 12:00 uur: Edwin Ouwehand

12:00 – 13:00 uur: Jeroen Nieuwenhuize

13:00 – 14:00 uur: Jules van Hest

14:00 – 15:00 uur: Edwin Diergaarde

15:00 – 16:00 uur: Dennis Verheugd

16:00 – 17:00 uur: Silvan Stoet

17:00 – 18:00 uur: René Verkerk

18:00 – 19:00 uur: Gijs Staverman