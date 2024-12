Radio Veronica zendt dit jaar een nieuwe hitlijst uit op het moment dat op NPO Radio 2 de ‘Top 2000’ te horen is. Het is een lijst van 1000 platen die niet in de ‘Top 2000’ van dit jaar staan: de Top V-1000. De uitzending begint op Eerste Kerstdag om 09:00 uur en gaat door tot oudejaarsdag 19:00 uur. In tegenstelling tot de ‘Top 2000’ gaat Veronica niet 24 uur per dag door met hun lijst.

Net als veel andere radiostation worstelt Radio Veronica ieder jaar tussen Kerst en Oud & Nieuw met wat ze tegenover de ‘Top 2000’ moeten zetten, omdat Radio 2 een groot deel van alle radioluisteraars aan zich weten te binden. In het verleden heeft Veronica onder meer de ‘Top 1000 Allertijden’ non-stop herhaald.

Dit jaar kiest de zender er dus voor om een nieuwe lijst te introduceren, met een knipoog naar de concurrent. De lijst is, in tegenstelling tot veel andere lijsten, niet samengesteld door luisteraars, maar door de dj’s van Veronica.

Oud Top 2000-presentatoren

In een persbericht zegt Rob Stenders over de lijst: “We hadden het idee om in de week waarin veel mensen luisteren naar de lijst van de bevriende buren, totaal iets anders te doen… Dus leek het ons geinig om te garanderen niet één liedje te dubbelen met die beroemde lijst.”

Wouter van der Goes vult aan: “We weten dat veel luisteraars elk jaar in december naar de concurrent vertrekken en in januari weer terugkomen. Helemaal terecht natuurlijk. Maar er is ook zo veel prachtige muziek die de lijst van de overkant níet haalt. Dus wij bieden daarmee eigenlijk letterlijk het ludieke en verrassende alternatief.”

Een groot deel van de dagprogrammering van Radio Veronica bestaat uit dj’s die in het verleden zelf onderdeel waren van het presentatieteam van de ‘Top 2000′. Naast Rob Stenders en Wouter van der Goes, hebben ook Gerard Ekdom en Frank van ’t Hof de eindejaarslijst van Radio 2 gepresenteerd.

Foto: Radio Veronica