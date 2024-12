Joost Klein is met zijn nummer Europapa de hoogste nieuwe binnenkomer van eigen bodem in de Top 2000. Europapa, waarmee Joost in mei naar het Eurovisie Songfestival ging, debuteert op positie 139. Hij krijgt hiervoor de Top 2000 Award. De volledige Top 2000 is zojuist onthuld door Annemieke Schollaardt op NPO Radio 2 en online te bekijken op nporadio2.nl.

Met de Top 2000 Award zet NPO Radio 2 Nederlandse artiesten extra in de schijnwerpers. Eerdere winnaars zijn Maan en Goldband (2023), De Dijk (2022), Golden Earring (2021), DI-RECT (2020), Danny Vera (2019) en Davina Michelle (2018).

Andere hoge nieuwe binnenkomers zijn onder meer Die With A Smile van Lady Gaga & Bruno Mars op 194, Terug In De Tijd van Yves Berendse op 302 en Waterdicht van Hannah Mae op 453. Vorige week vrijdag werd al bekend dat Better Days van Dermot Kennedy de allerhoogste nieuwe binnenkomer is, op de zesde plaats. Stemmers brengen met hun keuze voor dit nummer een eerbetoon aan de onlangs aan longkanker overleden Eva Hermans-Kroot. Better Days was haar lievelingsnummer.

Stijgers

What Was I Made For? van Billie Eilish stijgt de meeste plaatsen in de lijst vergeleken met de Top 2000 van 2023: van 1719 naar 323, een verschil van 1396 posities. Lose Control van Teddy Swims boekt een winst van 1389 plekken en staat nu op 209. Van de Nederlandse artiesten klimt DI-RECT met How My Heart Was Won de meeste posities: van 1796 vorig jaar naar 438, een verschil van 1358 plaatsen.

Hofleveranciers

Queen blijft de belangrijkste hofleverancier met 34 noteringen, al zijn dat er wel twee minder dan vorig jaar. The Beatles staan 29 keer in de lijst (was 28) en ABBA blijft stabiel met 25 nummers. De grootste toename van het aantal noteringen bij de hofleveranciers is te zien bij Taylor Swift: zij staat nu met 15 nummers in de lijst en dat waren er vorig jaar 12. Swift gaf afgelopen jaar drie concerten in Nederland.

Openingsshow

De uitzending van de Top 2000 begint de laatste jaren met een mashup gemaakt door Bart Arens. Dit jaar wordt er nog verder uitgepakt en duurt de openingsshow een uur. En dit keer begint het al op de dag voor Kerst.

Op 24 december om 23:00 uur met een vernieuwde openingsshow. Wederom in handen van Bart Arens, nu vanuit de Stadsschouwburg in Haarlem en daar is ook publiek bij aanwezig. De Openingsshow Top 2000 wordt een eerbetoon aan de muziekgeschiedenis, Bart werkt daarbij samen met een aantal artiesten van eigen bodem, zoals HAEVN, Danny Vera, KANE, Davina Michelle, Paskal Jakobsen en DJ TLM. De show, die een uur duurt, is te zien om 23:00 uur op NPO 3 en ook te volgen via NPO Radio 2.

Aansluitend begint om 00.00 uur de uitzending van de lijst. Desiree van Heiden start de nummer 2000 in: I Sat By The Ocean van Queens Of Stone Age. De nummer één is traditiegetrouw te horen op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling.

Foto: NPO Radio 2