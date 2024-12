De Belgische dj Bjorn Verhoeven gaat in de kerstvakantie invallen op Radio Veronica. Dit gaat hij doen naast zijn werk voor het Vlaamse Radio2.

Sinds dit jaar werkt hij voor de publieke zender, eerder was hij te horen op Qmusic, JOE en Nostalgie. Een woordvoerder van Radio Veronica zegt over de keuze voor de Belg: “Bjorn is een originele radiomaker met een flinke staat van dienst bij de zuiderburen en daarom willen we hem graag een aantal keer laten invallen om te kijken hoe dat van beide kanten bevalt.”

Foto: VRT