De Top 2000 op NPO Radio 2 is vannacht afgetrapt op het dak van Beeld en Geluid in Hilversum. De lijst van beste nummers aller tijden is samengesteld door de luisteraars van de zender. De Top 2000 wordt uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum en is tot oudjaarsavond te horen. Net als vorig jaar is het programma zonder publiek.

De Top 2000 is begonnen in 1999 en dit jaar wordt de 23e editie uitgezonden. In totaal hebben 4636 nummers in de lijst gestaan, waarvan 591 songs elk jaar vertegenwoordigd zijn. Dj Bart Arens trapte de Top 2000 traditioneel af met een spectaculaire show.

Daarna begon de lijst met Promises Of A No Man’s Land van Blaudzun op 2000. De nummer 1 is voor de achtste keer Queen met Bohemian Rhapsody. De band stoot Danny Vera weer van de troon, die vorig jaar lijsttrekker was.

Verrassend is nummer drie: Procol Harum met A Whiter Shade of Pale. Veel mensen hebben op dat nummer gestemd omdat dat het lievelingslied was van Peter R. de Vries.

De hele lijst van de Top 2000 is hier te vinden. De uitzending van de Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is ook 24 uur per dag te volgen via NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.