Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo zou er graag een of meerdere radiozenders bij willen hebben. “Het zou goed zijn als we ons radioportfolio uit kunnen breiden”, zegt hij in gesprek met RadioFreak.nl. Dave benadrukt daarbij dat het niet alleen om een zender met een FM-frequentie hoeft te gaan. “Wij staan open voor alle mogelijkheden en zullen in 2022 ook verder inzetten op digitalisering met onze drie nieuwe DAB+-frequenties.”

Qmusic bemachtigde afgelopen zomer de drie nieuwe DAB+-frequenties. Op dit moment is de zender al in het bezit van twee DAB+-kanalen: Qmusic en Qmusic Non Stop. De plannen voor de invulling van de nieuwe kanalen wil Qmusic volgend jaar presenteren.

Beste jaar ooit

2021 was voor Qmusic het allerbeste jaar uit de geschiedenis van het radiostation. In de commercieel belangrijke doelgroep 20-49 jaar liep het station verder uit op concurrent Radio 538. Qmusic stootte bovendien NPO Radio 2 van de troon als algehele marktleider. “In 10+ zal NPO Radio 2 ongetwijfeld het marktleiderschap terugpakken met de Top 2000, maar in 20-49 zal het nog een spannend gevecht worden”, zegt Dave over de verwachtingen voor 2022.

Dave zegt ‘enorm trots’ te zijn op het afgelopen jaar. “Iedere maand groeien we nog steeds ten opzichte van het jaar ervoor, nu al 41 maanden achter elkaar. En met zulke hoge marktaandelen in 20-49 die niet één station gehaald heeft in de afgelopen twintig jaar.”

Succesfactoren

Het succes van de zender is volgens de programmadirecteur aan meerdere factoren te danken. “Een heel goede basisprogrammering, een goede mix van ervaring en nieuw talent, en een duidelijk en consistent muziekprofiel.” Dat wil Dave ook voor 2022 vasthouden. “Door consistent te blijven en binnen die consistentie te blijven verrassen met spraakmakende acties die passen bij Qmusic.”

Qmusic haalde dit jaar diverse dj’s binnen, waaronder Afrojack en Sunnery James & Ryan Marciano. Onder Daves leiding kwamen eerder ook onder meer Bram Krikke, Tom van der Weerd en Domien Verschuuren naar het station. “We hebben een heel mooie stabiele programmering staan en niet per se een wensenlijstje”, zegt Dave over zijn huidige dj-team. “Maar uiteraard houden we alles en iedereen in de gaten, en zou ik ook niet hier mijn wensenlijstje kenbaar maken.”

