KINK-dj Tim op het Broek sluit het jaar af door van 27 tot en met 31 december alleen de KINK Album Top 1000 uit te zenden. Tim zal dagelijks 18 uur te horen zijn met de lijst en wil daarmee geld ophalen voor zorgpersoneel.

KINK doet dit samen met de vereniging van longartsen (NVALT) en ze willen alle longverpleegkundigen en hun collega’s een steuntje in de rug geven. Gedurende de corona-crisis, die nu al even duurt, werken de longverpleegkundigen hard en stug door. De longartsen werken zeer nauw met hen samen en zien dagelijks hun grote inzet en loyaliteit. De longartsen en KINK willen daarom samen geld ophalen om hen allemaal te bedanken voor hun inzet tijdens Corona. Zo starten we met z’n allen het jaar positief, want dat heeft de zorg nu hard nodig!

Het idee voor de actie ontstond bij Tim door zijn regelmatige contact met longarts en KINK-luisteraar Erik Kapteijns, die al meerdere malen in de uitzendingen van Tim verslag deed van zijn werk in corona-tijd. “De verhalen van Erik raakten me enorm. Hoe hij ondanks alle ellende en extreem hoge werkdruk nog zo positief blijft vind ik inspirerend”, aldus de dj. “De mensen in de frontlinie die er alles aan doen om ons gezond te houden, die hun eigen leven opofferen voor een ander, daar moeten we eens wat meer stil bij staan. Al is het maar een schouderklopje, een bedankje. Want dat ene applaus vorig jaar is lang niet genoeg”.

Herhalen

Tim op het Broek gaat in zijn eentje de KINK Album Top 1000 herhalen, die in juli dit jaar werd samengesteld door de KINK-luisteraars. Van elk album draait Tim een track, waarbij de luisteraars zelf via de KINK-site kunnen bepalen welke dat moet worden: de meest gestemde track komt op de radio. Tim gaat op die manier vijf dagen lang 18 uur per dag muziek draaien, van zes uur ’s ochtends tot middernacht. Luisteraars kunnen hem mentaal ondersteunen door hem te sponsoren via de doneer-button op kink.nl.

Op maandag 3 januari wordt bekend gemaakt wat de opbrengst is.