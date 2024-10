Op Radio 538 is vanaf vandaag de ‘538 Top 1000’ te horen, de lijst met de populairste nummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van het station. KINK is vanochtend ook gestart met een lijst: met de 1500 beste alternative rock-nummers ooit gemaakt.

De ‘538 Top 1000’ is elke werkdag van 7:00 tot 18:00 uur te horen op Radio 538, en op vrijdag van 7:00 tot 14:00 uur. Op zaterdag 2 november van 7:00 tot 19:00 uur, en op zondag 3 november van 7:00 tot 0:00 uur, wordt het onderste deel van de lijst herhaald. Van een non-stoplijst, zoals de Top 2000 is, is dus geen sprake. De Top 1000 is tot en met vrijdag 8 november te horen op 538.

Op zaterdag 9 november wordt de top 100 nog een keer herhaald, tussen 09:00 en 18:00 uur.

KINK Top 1500

KINK is vanochtend gestart met de ‘KINK Top 1500’. De lijst is samengesteld aan de hand van “meer dan 125.000 uitgebrachte stemmen door de luisteraars van het station”, aldus de zender. Voor het eerst in het bestaan van de KINK 1500 wordt de lijst dit jaar niet van tevoren gepubliceerd: nummer voor nummer worden de noteringen ontvouwd.

De ‘KINK 1500’ is tot en met vrijdag 8 november te horen op KINK en wordt onder andere gepresenteerd door Michiel Veenstra, Eric Corton, Isabelle Brinkman, Stefan Koren en Michiel Jurrjens.

“De KINK 1500 is met afstand het populairste event bij onze luisteraars”, zegt programmadirecteur Michiel Veenstra. “Dit jaar willen we de magie van radio weer de boventoon laten voeren: door te luisteren kom je er achter waar je favoriete nummers geëindigd zijn”.

Foto: Radio 538