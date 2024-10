Een 43-jarige man die in april dit jaar de woning van Edwin Evers in Hardenberg binnensloop, moet 120 dagen de cel in. De insluiper betrad de woning via de garage. Hij douchte zich uitgebreid in het huis van de Radio 538-dj, die zich bij het zien van de camerabeelden schrok en 112 belde.

Evers zag op 25 april via de camerabeelden in zijn huis een onbekende gast op zijn terrein lopen. De ingeseinde politie trof de 43-jarige man even later in het gastenverblijf van Evers’ woning aan. Media meldden eerder dat de insluiper wekenlang van het gastenverblijf gebruik had gemaakt, maar dat kan volgens justitie en de rechtbank Overijssel niet bewezen worden.

Het is niet de eerste keer dat de man is veroordeeld: hij is al jaren in beeld binnen de GGZ en politie en justitie. Uit een reclasseringsrapport blijkt dat de 43-jarige man “veelvuldig overlastgevend gedrag vertoont”.

Edwin deelde het verhaal eerder op Radio 538, in zijn middagshow ‘Evers & Co’. “Ik schrok me rot. Ik was aan het werk in de studio en zag plotseling iemand achter mijn garage lopen”, zei hij toen.

Hij waarschuwde direct de politie. “Binnen no-time stonden er drie politieauto’s voor de deur. We gingen naar boven en zagen dat de douche nog warm was, het handdoekje hing over de deur en het bed was opgemaakt”, aldus Evers.

Foto: Radio 538