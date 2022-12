Commerciële radiozenders kijken met spanning uit naar aankomende dinsdag. De hoogste bestuursrechter doet dan uitspraak over de veiling van de commerciële FM-frequenties. Talpa Network, BNR en Sublime hadden de rechtszaak aangespannen, om daarmee te voorkomen dat de FM-frequenties volgend jaar opnieuw worden geveild. Als zij de rechtszaak verliezen, gaat de FM-veiling definitief door. Maar kan KINK, die aast op zo’n FM-frequentie, die wel betalen?

Voor september 2023 worden de commerciële FM-frequenties opnieuw geveild. Dat zou eigenlijk pas jaren later zijn, maar KINK spande een rechtszaak aan tegen de noodverlenging en won deze.

Het argument dat Talpa Network gebruikt – de commerciële radiostations zouden zwaar geleden hebben onder de coronacrisis – vindt radio-onderzoeker Paul Rutten geen geldig argument. “De coronaschade is er immers ook voor nieuwkomers. Dat betekent niet dat de bestaande partijen onevenredig benadeeld worden”, zegt hij tegen Nieuwsuur.

KINK-directeur Jan Hoogesteijn, die graag een FM-frequentie wil, tegen Nieuwsuur: “Er is voor de commerciële stations voldoende geld in kas om mee te doen aan een veiling. Maar dat willen de partijen niet, omdat ze niet gebaat zijn bij toetreders op de FM-markt. Voor hen is dat een bedreiging. Die licenties zijn in alle opzichten een hoop geld waard. Ze doen er alles aan om hun huidige FM-frequentie te behouden.”

Kritiek klinkt op KINK

Kritiek op KINK is er ook. Zo vindt Talpa Network-directeur Paul Römer dat er door KINK een beeld gecreëerd wordt van David versus Goliath. “Het evenwicht tussen de belangen is zoekgeraakt”, zegt hij in Nieuwsuur.

Erik de Zwart vraagt zich in de podcast ‘Inbound4Cast’ bovendien af of KINK wel een FM-frequentie kan betalen: de zender moet opboksen tegen partijen als Talpa Network en DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic. “Als je denkt dat je met anderhalf procent marktaandeel een FM-frequentie kunt betalen… Als je mee wilt doen met de grote jongens, dan moet je ook betalen.”

Of KINK geld genoeg heeft voor een FM-pakket, wil de radiozender tegenover RadioFreak.nl niet zeggen. Tegen Nieuwsuur zegt directeur Hoogesteijn over het mogelijk mislopen van een FM-frequentie: “Het zou minder zuur zijn als wanneer er geen veiling plaats zou vinden. Nu hebben we voor onszelf de kans gecreëerd om mee te doen aan de herverdeling. Die deur is twintig jaar dichtgehouden door de andere partijen. Die hebben we hopelijk opengebroken.”

Foto: Nathan Reinds