Voor het eerst sinds de start van de wekelijkse luistercijfermetingen van het NMO, begin vorig jaar, is Radio 538 concurrent Qmusic voorbij in de doelgroep 20-49 jaar, de voor commerciële stations belangrijkste doelgroep. Radio 538 noteerde afgelopen week een marktaandeel van 19,2 procent (in 20-49 jaar). Op het station was vorige week de ‘538 Top 1000’ te horen en themalijsten zorgen vaak voor hogere luistercijfers.

Het gat tussen Qmusic en Radio 538 in de doelgroep 20-49 jaar werd de afgelopen maanden al steeds wat kleiner. Zo zag 538 het aandeel in een jaar tijd met bijna een derde stijgen, terwijl Qmusic juist zo’n 20 procent aandeel verloor.

Volgens 538-programmadirecteur Dave Minneboo is de stijging te danken aan “de passie en inzet van het toegewijde team”. Hij zegt met de huidige cijfers de toekomst van Radio 538 “heel rooskleurig tegemoet te zien”.

Radio 10

Met ‘zijn’ andere zender, Radio 10, gaat het een stuk minder voor de wind. Het station verloor in de doelgroep 20-49 jaar in een jaar tijd bijna veertig procent van het marktaandeel.

Foto: Radio 538