538 New Year’s Eve, het feest dat Radio 538 met de jaarwisseling zou organiseren in AFAS Live, gaat niet door. De kaartverkoop van het feest viel zo tegen, dat het radiostation heeft besloten de boel te annuleren.

Radio 538 kondigde een maand geleden aan voor het eerst een feest te organiseren tijdens Oud & Nieuw. Tijdens het oudejaarsfeest zouden onder meer Davina Michelle, Kris Kross Amsterdam, La Fuente en Mart Hoogkamer optreden.

AFAS Live heeft een capaciteit voor 6000 bezoekers. Hoeveel kaartjes er waren verkocht is niet bekend gemaakt. De tickets werden verkocht voor 65 euro. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, krijgt dat geld nu terug.

Op de site van Radio 538 en sociale media is geen enkele verwijzing naar het feest meer te vinden, Pagina’s en nieuwsartikelen zijn offline gehaald alsof het feest nooit bestaan heeft en er is nergens uitleg te vinden over niet doorgaan van het evenement. De site 538newyearseve.nl is nog wel online alsof het feest nog gewoon doorgaat. Als je tickets probeert te kopen krijg je als bezoeker echter de melding “De verkoop voor 538 New Year’s Eve is afgelopen.”

Tegen het ANP zegt een woordvoerder van Radio 538: “Op deze manier kunnen we de kwaliteit van ons evenement niet waarborgen zoals luisteraars van ons gewend zijn en daarom hebben we na zorgvuldige overweging besloten het feest niet door te laten gaan.”

Foto: Radio 538